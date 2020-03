FOTO:Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije: Prepričana sem, da bom v bližnji prihodnosti imela več časa za kolesarjenje

Verjetno si kdo prvega med policisti predstavlja kot redkobesednega, brkatega in tečnega starega možaka, ki z železno roko vodi svoje podrejene. V nasprotju s takimi predstavami je generalna direktorica slovenske policije Tatjana Bobnar, letnik 1969, sproščena, nasmejana in zgovorna. Že ptiči čivkajo, da so ji dnevi na čelu policije šteti – zaradi spora s člani nove vladajoče stranke glede tega, katere policijske podatke lahko poslanci vidijo in katerih ne –, a pravi, da ima dovolj drugega, pomembnejšega dela, kot je ukvarjanje z mnenji ali predvidevanji.Čeprav so imele ženske v času, ko je začenjala svojo poklicno pot, ...