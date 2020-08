Prestižni kos blaga

Vsevedni Fran.si nam o prtičku razlaga, da je manjši tekstilni ali papirnati izdelek zlasti za brisanje ust, rok pri jedi. Tako je dandanašnji, začelo pa se je pri Starih, Špartanci bi svoj obedovalni pripomoček za čiščenje okolice ustec in šapic pravzaprav lahko pojedli, saj je bil iz testa.Rimljani so uvedli take iz blaga, potem smo nanje za dolgo pozabili, od srednjega veka naprej so razkrivali jedčev družbeni položaj. In potem je prišla doba papirnatih in nelagodje: zakaj jemo iz keramike, usta pa si brišemo s prtičkom za enkratno uporabo?Za prvi prtiček je obveljala apomag­dalia, iz štruce kruha odtrgana sredica, s ...