Pretirana empatija

Od tega, kakšen odnos ima nekdo do človeka ali skupine ljudi, je odvisen tudi njegov odnos do občutkov teh drugih. Bolj ko so mu pomembni, pomembneje mu bo, kako se počutijo – kakšna so njihova občutenja. Ko so nam drugi pomembni na pozitiven način, imamo do njih prijateljski odnos, torej neko vrsto ljubezni. V tem primeru jim bomo želeli dobro počutje in ne trpljenje. V takšnem odnosu se porodi sočutje ali simpatija: ko drugi trpi, nam bo žal, ko pa se veseli, se bomo zato počutili dobro.Princip sočutja ni zgolj reaktiven, da se torej odzivamo na občutenja ljudi, ki smo jim naklonjeni, ampak je tudi proaktiven. To pomeni, ...