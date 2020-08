Pri nakupu odločajo tudi čustva

Preberite še:



Matjaž Strašek FOTO: osebni arhiv

Svoboda, narava in varnost

»Veseli nas, da je Nedelo prepoznalo aktual­nost počitniških vozil in karavaninga kot tiste oblike dopustovanja, ki izrazito ustreza potrebam današnjega časa, ko si ljudje vse bolj želimo pristnega stika z naravo, svobode v iskanju novih destinacij in ne nazadnje varnosti potovanj zase in za svoje najbližje.

Počitniška vozila blagovne znamke Adria danes ponujajo veliko stopnjo udobja, prilagajanja posameznikovim željam, so do okolja prijazna, odličnega dizajna in omogočajo visoko stopnjo avtonomije. Uvrščajo se v najbolj kakovostni del ponudbe na trgu in odlikujejo jih številne inovativne rešitve, ki so pisane na kožo različnim uporabnikom oziroma ciljnim skupinam – od družin z otroki do aktivnih parov.

Adria prav tako daje veliko poudarka trajnostnemu razvoju – tako imamo že v ponudbi aplikacijo Adria MACH za upravljanje avtodoma ali prikolice na daljavo, kar omogoča bolj gospodarno porabo energentov in tako podaljšuje avtonomijo počitnikovanja z avtodomom, kar vse več kupcev prepoznava kot pomembno prednost. Z vse večjim poudarkom na trajnostnem razvoju verjamem, da se bo tudi v Sloveniji vse več ljudi navduševalo za aktivno preživljanje dopusta s počitniško prikolico ali avtodomom Adrie Mobil.

Z blagovno znamko Adria, ki letos slavi že 55 let obstoja, je tudi Slovenija v svetu karavaninga dobro prepoznana in to želimo skupaj s ponudniki turističnih storitev pri nas še intenzivneje razvijati in promovirati, saj gre za eno najbolj zaželenih oblik preživljanja prostega časa, tudi med mladimi.« Matjaž Strašek, direktor družbe Adria Plus

V nemškem Düsseldorfu ljubitelje kampiranja z motom sejma Strast nas združuje (angl. Connected Through Passion) pričakujejo med 4. in 13. septembrom.Düsseldorfsko sejmišče in organizatorji 59. Caravan Salona so pri organizaciji za karavaning in kamping verjetno najpomembnejšega sejma na svetu neomajni. Da bi zaživel, so že kmalu po začetku pandemije covid-19 zamaknili termin s konca avgusta na začetek septembra v upanju, da se bodo epidemiološke razmere do takrat umirile.Majsko in junijsko postopno odpiranje evropskih meja in rahljanje strogih režimov jim je vlilo še več upanja in zagona, da bodo prireditev lahko izpeljali.Kdor je že kdaj obiskal Caravan Salon, pozna tamkajšnji živahni utrip in nepopisno gnečo. Obiskovalci lahko na enem mestu vidijo, otipajo in preizkusijo vse, kar ponuja industrija počitniških vozil in opreme za kampiranje, ter poiščejo namige za prihodnji dopust, saj so med razstavljavci tudi kampi in turistične destinacije.Nič čudnega, da si sejem vsako leto ogleda 300.000 ljudi – lani so jih našteli točno 270.567, od tega je bilo 90 odstotkov domačinov, preostala desetina pa se razdeli med obiskovalce iz drugih držav, predvsem članic EU.Kakšen obisk gre pričakovati letos, je velika uganka. Zaradi ukrepov preprečevanja okužbe s covid-19 so morali omejiti dnevno število obiskovalcev, in sicer na 20.000. Ti se bodo razkropili po 200.000 kvadratnih metrov velikem razstavnem prostoru, ki bo obsegal deset dvoran in zunanje površine.Novost letošnjega sejma je, da bo za širšo javnost odprt že v petek in ne šele v soboto, kot je bilo doslej, ko je bil petek rezerviran za novinarje in poslovno javnost. Obiskovalci lahko vstopnice kupijo že zdaj prek spleta (www.caravan-salon.com), pri čemer opozorimo, da bo to edini način nakupa, saj bodo blagajne na sejmišču zaprte. Prav tako si lahko rezervirajo parkirišče za svoj avtodom ob sejmišču, če se bodo v Düsseldorf odpravili kot pravi avtodomarji. Omenimo, da je parkirišče za več kot 3500 avtodomov opremljeno z vso potrebno infrastrukturo.Na lanskem 58. Caravan Salonu je razstavljalo 645 podjetij iz 31 držav, med katerimi so bila vsa velika imena industrije, kot so Hymer, Dethleffs, Carthago in seveda novomeška Adria Mobil, ki spada med vodilne igralce. »Letos bo razstavljavcev več kot 350, in kakor je v navadi, bodo v Düsseldorfu pokazali svoje najnovejše izdelke za prihodnjo sezono in nakazali smernice v razvoju karavaninga,« pravi Stefan Koschke, direktor prireditve. Med sodelujočimi, ki jih bo torej letos precej manj, bo znova tudi naša Adria Mobil.Tlorisi razstavnih prostorov in širine hodnikov med njimi bodo letos drugačni, da bodo ljudje lažje ohranjali priporočeno medsebojno varnostno razdaljo 1,5 metra, ki jo bo osebje sejmišča nadzorovalo tudi prek videonadzornega sistema in skrbelo, da ne bo nikjer prevelike gneče.Obvezna bo nošnja zaščitne obrazne maske v vseh dvoranah in notranjih prostorih sejmišča, razen ko bomo sedeli za mizo v gostinskih lokalih. Sejmišče bo poskrbelo za pogosto razkuževanje kritičnih površin in zadostno število razkuževalnikov za roke po dvoranah. Razstavljena počitniška vozila bodo stalno odprta, vanje pa bodo lahko skupaj vstopali le člani istega gospodinjstva.»Zanimanje za počitniška vozila, dodatke in storitve je že leta veliko in tudi med koronakrizo ni ponehalo. Ravno nasprotno. Videli smo, da priljubljenost karavaninga kot oblike počitnic raste, zlasti v trenutnih razmerah, in privablja veliko novih strank,« je povedal Daniel Onggowinarso, generalni direktor nemške zveze karavaning industrije (nem. Caravan Industrie Verbandes e.V., CIVD).In dodal: »Nakup avtodoma in prikolice je tesno povezan s čustvi. Potencialne stranke želijo videti vozila in se jih dotakniti, preden jih kupijo, in tu digitalna tehnologija odpove. Prepričljiva moč resničnih razstavnih prostorov bistveno pospeši procese odločanja. Zato smo veseli, da lahko razstavljavcem ponudimo oder za njihove nove izdelke in inovacije, zlasti v teh izrednih razmerah.«Letos bodo številni priznani mednarodni proizvajalci predstavili svoje najnovejše generacije avtodomov in prikolic. Izbor, ki bo na ogled, sega od kompaktnih, pametnih modelov do prostornih luksuznih mobilnih hišic, pri čemer ne pozabimo na posebna terenska vozila. »Kljub spremenjenim okoliščinam lahko predstavimo veliko raznolikost izdelkov, zaradi česar je obisk sejma vedno zanimiva izkušnja – tako za končne uporabnike, poslovne goste kot predstavnike medijev.Caravan Salon bo znova dokazal, da je najboljša platforma za celovit in hkrati zgoščen pregled trga. To velja zlasti za začetnike, ki v ta svet preživljanja prostega časa šele vstopajo in se zanimajo za nakup počitniškega vozila, zato želijo pridobiti prave informacije na enem mestu,« pravi Onggowinarso.Običajno novinarji poročajo s prizorišča, a letos bo novinarsko delo na sejmu zaradi higienskih protokolov drugačno, saj bo odpadlo sprehajanje od ene do druge tiskovne konference, ki so jih proizvajalci pripravljali na razstavnih prostorih. S tem pa sejem izgubi tisti pravi čar, zato ga bomo tokrat spremljali na daljavo.Proizvajalci bodo v Düsseldorfu, kot rečeno, pokazali nove izdelke za sezono 2021 in nove tehnične rešitve. Smernice v industriji pravijo, da si kupci želijo več udobja. Vedno nove postavitve in možnosti opremljanja omogočajo konfiguracijo vozil glede na posamezne potrebe in želje. To velja tudi za notranjo opremo s prijetnimi barvnimi shemami in sodobnimi koncepti razsvetljave, ki so zasnovani tako, da ustvarijo vzdušje.V segmentu avtodomov so še posebno priljubljeni kompaktni modeli, nad katerimi se navdušujejo mlajši in družine z dojenčki. Prepričajo s preprosto uporabo, večjo okretnostjo in nižjimi vstopnimi cenami. Prav pri kompaktnih vozilih pa odigrajo pomembno vlogo nove in prilagodljivejše rešitve pri notranji opremi avtodomov.