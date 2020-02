Pri novi ženski smo brez moči

Vprašanja ali komentar



Vprašanja za Mileno ali kratek komentar na njene odgovore

pošljite na: Nedelo, Dunajska 5,1509 Ljubljana, ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (zadeva Milena)



Po smrti svakinje sva z možem lepo skrbela za njenega moža in njune tri otroke. Ni bilo težko, saj smo se dobro razumeli, otroci pa so bili pridni doma in v šoli. Po dobrih petnajstih letih, ko so bili že – skupaj z našimi – na fakulteti, si je svak našel novo partnerico, ki pa je velik bog pomagaj. Z možem ne veva, s čim ga ovija okoli prsta, saj je postal nedostopen za pametne nasvete, hkrati pa pohleven, ponižen in ji v vsem ustreže.Mene ženska ne mara. Morda zato, ker imava »neporavnane račune«? V prvi službi je bila moja šefica. Ko sem začela krvaveti (spontani splav), ni dovolila, da bi me mož odpeljal v bolnišnico, dokler nisem dobila zamenjave. Ne vem, ali sem ji tisto nastopaštvo zamerila, prej bi rekla, da me je kot žensko zelo prizadela.Zadnjič si je vbila v glavo, da se najmlajša »bodoča« pastorka do nje neprimerno obnaša. Prepovedala ji je prihajati domov! Svak je bil tiho, niti z besedico se ni postavil na hčerkino stran! Predstavljajte si, kako mi je bilo, ko je ubožica prijokala na vrata! V zameno, ker sva z možem skrbela za njegovo družino, nam je svak dal v najem njivo, na kateri smo sadili krompir, na enem koncu pa smo posadili več sadnega drevja, ki je ob moževi skrbni roki vsako leto bogato rodilo. Gospa zdaj vztraja, da se zemljišče prekategorizira v zazidalno in proda. Prinesla nam je tudi račun za vodomer, češ da je mož kriv, da so ga namontirali, ker sedi v občinskem svetu. Kaj je narobe s svakom, da si je nakopal takšno žensko na glavo?Kaj je »narobe« s svakom, je težko odgovoriti. Če je dotična gospa njegova prva po petnajstih letih, če ga je za povrhu zmešala z dobrim seksom, je gos­pod za nekaj let, dokler se ne poliže med, za razumni svet – izgubljen. Brez moči boste, ko bo napodil vse tri hčere, razprodal premoženje in denar poklonil njej. Za kar nekaj takšnih ljubezenskih zvez sem že slišala, zato se bojim, da se lahko zgodi marsikaj. Storite vse, da dekleta zavarujejo svoj del premoženja, tistega, ki so ga podedovale po pokojni mami, drugače lahko res ostanejo brez vsega!Sprašujete, od kod gospe moč, da tako zlahka ovija svaka okoli prsta. Točnega odgovora vam ne bi mogla dati, vem pa, da prefrigank ni tako malo! Mnoge, ki teh sposobnosti nimajo, so jim nevoščljive, ker ne razumejo, kako nekaterim uspe vse obrniti v svojo korist. V sodobnem jeziku jim rečejo manipulatorke.S to gospo ste bili povezani že pred davnimi leti, ko je bila v službi vaša šefica. Bili ste mladi in naivni, marsikaj ste ji zaupali.Branili ste jo pred kolegicami, ko so vas svarile pred »kačo klopotačo«. Marsikaj ste postorili namesto nje, ona pa vas je nagrajevala z oblačili. Vajin odnos se je začel krhati, ko ste se odločili za študij ob delu. Ker ste imeli manj časa, ste ji marsikdaj rekli ne. Potem ste zanosili, nosečnost ni bila lahka. Na bolniško si niste upali iti, ker vam je zagrozila, da bo naredila vse, da vas vržejo na cesto. To bi še razumela, saj je bilo pred trideset in več leti izgubiti službo zelo sramotno. Ne razumem pa, da ni urgentno ukrepala, ko ste ji povedali, da krvavite, da je z vašo nosečnost­jo nekaj narobe.Še bolj je vred­no obsojanja, ko je pozneje širila laži, da ste leni in ste splav samo zaigrali. Kmalu ste dobri službi obrnili hrbet. Skrbni mož vam je pomagal, da ste se spet postavili na noge. Z odprtim srcem ste sprejeli v varstvo tri nečakinje in njihovega očeta, ko je umrla svakinja. Svak je prihajal le na obede, dekleta pa so se dobesedno preselila pod vašo streho. Ko ste delili skromno žep­nino, med svojimi otroki in njimi niste delali razlik. Vaše vezi so se z leti še bolj utrjevale.Človeško je, da ste pričakovali od svaka malo hvaležnosti. Niti v sanjah si niste mislili, da ga bo zmešala ženska, s katero ste imeli zelo boleče izkušnje. Pojma nimate, od kod se je prikazala, kje je »ulovila« vašega svaka. Z možem sta se modro odločila, da starih zamer ne boste vlekli na dan. Že ob prvem soočenju ste se vseeno čudili drobni malenkosti: ženska se je obnašala, kot da se niste še nikoli ne srečali! Je pozabila ali pa je odlična igralka? Kaj je imela za bregom?Bilo bi nepravično, če kovanca z vašimi težavami ne bi obrnili tudi na drugo, sončno stran. Vaš svak je, kot kaže, zelo zaljubljen, zato ne vidi dlje od svojega nosu. Karkoli mu boste rekli, bo bob ob steno, saj je, tako kot vsi zaljubljenci, slep in gluh za dobrohotne nasvete. Sprijazniti se morate, da je v tej slepoti morebiti celo zelo srečen. Petnajst let je živel zdolgočaseno, osamljeno življenje, ko je o ženski lahko le sanjal. Prva leta zaradi spodobnosti, ker pač ni primerno, da si takoj po ženini smrti pripelje novo partnerico k hiši, pozneje pa zato, ker se je v svoji samskosti malo zanemaril, tako čustveno kot osebnostno.Nakar mu je padla sekira v med, saj ga je »opazila« ženska, ki mu jo, kot pravi, vsi zavidajo. Zanj je popolna tako po videzu kot po tem, kar mu daje. Če ne drugje, pa v postelji, da bom bolj konkretna. Kdo bi se ob vseh sladkostih, ki padajo kot mana izpod neba, oziral še na takšne »malenkosti«, kot je sovražnost do njegove hčerke? Nihče. Ko se star panj vname, mu največkrat ni pomoči!Morda pa bo opazil, da ni vse, kot bi moralo biti, če se boste obnašali drugače, kot je bilo doslej v navadi. Namesto da mu pridigate in zavijate z očmi, gospo hvalite! Lahko tudi malo pretiravate! Namesto da se zgražate, ker je njegovo hčerko napodila od doma, poskušajte to prikazati kot nekaj, kar je vredno zlate medalje. Namesto da se trkate po čelu, ko mu berete levite, mu nehajte prati, kuhati, pospravljati! V trenutku, ko si je našel novo partnerico, vaše pomoči kot »služkinje« pač ne potrebuje več! Pika.