V Kontiolahtiju na Finskem je v petek začela svojo prvo polno sezono v svetovnem pokalu, a letos še nima večjih rezultatskih ciljev. »V sezono vstopam brez posebnih pričakovanj. Precej sem mlada, to pa bo moja prva sezona, v kateri bom zares tekmovala v svetovnem pokalu. Dobro smo trenirali, zdaj pa me zanima, kaj mi bo sezona prinesla,« je pred odhodom na Finsko povedala Manca Caserman. Čeprav prihaja iz krajev, kjer je tek na smučeh precej priljubljen, so bili njeni športni začetki oddaljeni od tekaških prog. V petem razredu osnovne šole je namreč začela trenirati nogomet v domači Cerknici in mu ostala zvesta vse do pandemije koronavirusa. Leta 2020 jo je družinski prijatelj navdušil za biatlon in z njim se je začela seznanjati pod vodstvom Romana Hitija v Smučarskem klubu Cerknica – ...