Prihajajo športnice in športniki, ki bodo krojili svetovni vrh

Med 23. in 29. julijem bo Maribor prizorišče Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM). Na tekmovanju z več kot 30-letno tradicijo so v preteklih letih izkušnje pridobivali svetovno znani športniki, kot so Janica Kostelić, Fabian Cancellara in Johannes Thingnes Bø ter naši bratje Prevc in Anže Kopitar. Z Natašo Ritonija, direktorico OFEM Maribor 2023, smo se pogovarjali o organizaciji največjega večpanožnega športnega dogodka tega poletja pri nas, o priložnostih, ki jih festival, ki velja za olimpijske igre mladih, ponuja športnikom, pa tudi o tem, kaj organizacija festivala pomeni za Maribor in Slovenijo.