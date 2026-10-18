Prijateljstvo in reka ne poznata državnih meja

Te dni, ko poteka edinstveni čezmejni Festival vode in svetlobe, ki z zgodbo o vodi in reki Muri – njenem izvoru, moči in pomenu za življenje – povezuje Radgono (Bad Radkersburg) v Avstriji in Gornjo Radgono v Sloveniji, smo obiskali obe obmejni mesti. Povezuje ju mnogo več kot le Most prijateljstva. Fotograf Dani Mauko je poznavalec družabnega življenja na obeh bregovih Mure in zelo ponosen, da je del dogajanja. »Tu se življenje nikoli ne ustavlja, s sosedi vedno delujemo z roko v roki,« pravi. Tudi domačini na obeh straneh meje, s katerimi smo govorili, zatrjujejo, da je Most prijateljstva veliko več kot zgolj povezava med dvema državama. Je simbol skupne preteklosti in vztrajnega prizadevanja, da so ljudje ostali povezani celo v času železne zavese in trenj med Zahodom in ...