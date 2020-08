FOTO:Primož in Tadej naj dirkata, za prijateljstvo bo še dovolj časa

Franc Abulnar je bil leta 1936 prvi slovenski udeleženec Toura, na naslednjega je moralo slovensko kolesarstvo čakati kar pol stoletja. Primož Čerin je leta 1986 začel »novo štetje« v obdobju, ko so se naši najboljši in najbolj drzni amaterji prelevili v profesionalce.Dobra tri desetletja poz­neje ima Slovenija s 30-letnim Primožem Rogličem številko ena na svetovni lestvici. Rezultatski razcvet je z njim dosegel neslutene razsežnosti, lani smo na Giru dočakali prvo slovensko uvrstitev na oder za zmagovalce na tritedenski dirki, nato pa na Vuelti še zgodovinsko prvo zmago. Roglič in z njim slovensko kolesarstvo sta morda še ...