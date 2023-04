Primož Roglič: Če sem jaz dober, je Lora najboljša

V nadaljevanju preberite:

Primož Roglič je lahko navdih za vsakogar, ki se je v življenju kdaj znašel na tleh. Nekdanji smučarski skakalec, ki je slovensko kolesarstvo skupaj s Tadejem Pogačarjem popeljal v neslutene višave, je lani zadel ob dno, ko je moral zaradi padcev predčasno končati tako Tour kot Vuelto. Marsikoga bi to zlomilo, ne pa pregovorno trmastega Zasavca, ki le nekaj mesecev kasneje na kolesu spet leti proti svetovnemu vrhu.

Če se mu bodo izpolnile želje, bo na 106. dirki po Italiji, ki se bo 6. maja začela v Fossacesii Marini v pokrajini Abruci in 28. maja končala pred Kolosejem v Rimu, kot prvi Slovenec osvojil slovito rožnato majico. Ujeli smo ga na daljavo, na dan premora med napornimi višinskimi pripravami na Tenerifu, od koder se je javil slovenski sedmi sili, posebej pa si je vzel čas tudi za Nedelo in se razgovoril tudi o družini.