Primož Roglič še ni rekel zadnje besede. Neponovljiva zgodba smučarskega skakalca, ki je postal eden od najboljših kolesarjev na svetu, se bo nadaljevala vsaj še eno sezono. Zasavski orel, ki je v dresih ekip Jumbo Visma in Red Bull Bora Hansgrohe v dobrem desetletju svoje navijače razveselil že s 93 zmagami, je po dolgem oklevanju, med katerim se je spogledoval tudi s koncem kariere, podpisal enoletno pogodbo z ekipo NSN.

Pri 37 letih štirikratni zmagovalec Vuelte in šampion Gira 2023 še ni izgubil vrhunske motivacije in zmagovalne miselnosti – še naprej bi rad krojil svetovni vrh. Z njim smo se pogovorili v Denii v Španiji, kjer se je le nekaj dni po presenetljivem dogovoru z novimi delodajalci s pomenljivim imenom Never Say Never (Nikoli ne reci nikoli) na pripravah pridružil moštvenim kolegom.