FOTO:Primož Roglič: »Zame je zdaj velik privilegij, da lahko spremljam, kako raste moj sin«

Primož Roglič je lani na noge dvignil Slovenijo, ko je v začetku junija osvojil 3. mesto na Giru, in nato še septembra, ko je v »slovenskem« Madridu v rdeči majici slavil zgodovinsko zmago na Vuelti. Letos je na vrsti največja dirka, Tour de France in lov na rumeno majico. Vsaj tako še vedno upa številka ena med kolesarji na svetu in slovenski športnik lanskega leta, za katerega se te dni izteka dvotedenska domača karantena po vrnitvi v domovino.Leto 2019 je bilo za Rogliča malodane sanjsko, tekmovalno se je v težavah znašel le na dirki po Italiji, na kateri smo po želodčnih težavah v 14. etapi in padcu v 15. etapi v ...