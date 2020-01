FOTO:Princ Harry in Meghan sta zamajala kraljevino

Osemintridesetletna Meghan in petintridesetletni Harry se na britanskem dvoru ne počutita več dobrodošla. Foto Reuters

Princ spozna dekle

Na poroki maja 2018 je bilo vse videti pravljično. FOTO: Reuters

FOTO: Dk / Gm

»To ni igra«

Britanska kraljeva družina s Catherininimi starši – in brez princa Harryja in Meghan. FOTO: AP

Feministka na britanskem dvoru

Za nasmejano fasado se skriva trpljenje. FOTO: Reuters

Kaj je šlo narobe?

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta veliko bolj ubogljiva in upogljiva kot Harry in Meghan. FOTO: Reuters

Po jedrski eksploziji

Meghan v zadnjih dneh primerjajo tudi z Yoko Ono. Ena je razdrla Beatlese, druga kraljevo družino. Foto Reuters/fotomontaža Nedelo

Princa Philipa je novica menda tako pretresla, da je vpil na osebje, kaj hudiča se gresta Meghan in Harry. FOTO: Reuters

Monarhija v škripcih

Princ Andrew je poskrbel za škandal, ki še vedno odmeva. FOTO: Reuters

Kraljica v zadnjih dneh nima posebnega razloga za smeh. FOTO: AFP

Božič sta Meghan in Harry s sinom Archiejem preživela v Kanadi, še pred novim letom pa sta v dokumentarcu iskreno priznala, da nista zadovoljna z življenjem. Opozorilnim znakom navkljub je britanska in svetovna javnost ob odločitvi priljubljenih in medijsko zelo izpostavljenih članov kraljeve družine osupla in ogorčena.Še več: videti je, da je megxit Britance prizadel celo bolj kot brexit, sploh ob dejstvu, da se dogaja v za monarhijo zelo neugodnem času.»Po več mesecih razprav sva se letos odločila za premik in oblikovanje nove vloge znotraj institucije. Nameravava odstopiti kot ožja člana kraljeve družine in delati, da postaneva finančno neodvisna, ob tem pa bova še naprej podpirala njeno veličanstvo kraljico. Zaradi vaše podpore v zadnjih letih se čutiva pripravljena na spremembo.Načrtujeva, da bova svoj čas razdelila med Združeno kraljestvo in Severno Ameriko, še vedno pa bova spoštovala svojo dolžnost do kraljice, Commonwealtha in organizacij, s katerimi sodelujeva. To geografsko ravnotežje nama bo omogočilo, da najinega sina vzgojiva v skladu s kraljevo tradicijo, v katero je bil rojen, najini družini pa omogočiva prostor za novo poglavje, ki bo vključevalo tudi zagon najine dobrodelne organizacije.Veseliva se, da bova sčasoma delila vse podrobnosti tega razburljivega novega koraka, hkrati pa bova še naprej sodelovala z njenim veličanstvom kraljico, valižanskim princem, vojvodo Cambriškim in drugimi. Do takrat, prosiva, sprejmite najino globoko hvaležnost za vašo podporo.« – Vojvoda in vojvodinja Susseška«Tako se glasi celotna izjava princa Harryja in njegove soproge, nekdanje igralke Meghan Markle, ki sta jo objavila prejšnjo sredo. Toda kakor lahko razumemo tudi iz uradne izjave Buckinghamske palače, stvari niso tako preproste.Z britanskega dvora so sporočili, da so pogovori s princem Harryjem in njegovo ženo Meghan glede njunega umika od kraljevskih dolžnosti v začetni fazi. »Razumemo njuno željo po drugačnem pristopu, toda to so kompleksna vprašanja, ki zahtevajo svoj čas, da se razrešijo.«»Ko sem spoznala svojega zdajšnjega moža, so bili vsi moji prijatelji zelo veseli zame, ker sem bila srečna. A moji britanski prijatelji so me opozarjali: 'Verjamem, da je čudovit, ampak raje ne delaj tega, ker ti bodo britanski tabloidi uničili življenje,'« pripoveduje Meghan novinarju Tomu Bradbyju v dokumentarnem filmu o življenju s princem Harryjem. Ta je bil glede odnosov z mediji še bolj ekspliciten: »Nihče me ne bo prisilil v igro, ki je ubila mojo mamo.«Princ Harry je pred razmerjem z Meghan veljal za črno ovco v kraljevi družini. V mladosti se je zapletel v kar nekaj škandalov. Paparaci so ga pred nekim londonskim klubom ujeli pijanega, enemu od njih je prebil ustnico. Njegove fotografije, na katerih pozira z nacističnimi simboli, je objavil tabloid Sun, v medije so prišle tudi njegove gole fotografije z razuzdane zabave v Las Vegasu.Z Meghan sta se začela sestajati julija 2016, spoznala pa sta se na zmenku na slepo, ki ga je pripravila skupna prijateljica. Skrivaj sta se dobivala v Harryjevem domovanju, za varnimi zidovi Kensingtonske palače, in javnost je za njuno ljubezen izvedela šele novembra, ko je Harry v javnem pismu pozval tabloide, naj se gonja proti njegovemu dekletu konča. Princ jo je zasnubil nekega večera, ko sta doma »poskušala speči piščanca«.»Celoten proces spoznavanja sva morala obrniti in začela sva z udobnimi večeri doma, pred televizorjem, ob kuhanju večerje. Raje sva doma, kakor da greva ven na večerjo in naju opazijo. Ker sva celoten proces zmenkov obrnila na glavo, sva imela drugačne priložnosti. In v kratkem času sva se hudičevo zbližala,« je povedal princ Harry za BBC v prvem skupnem intervjuju z lepotico, ki je na svoji spletni strani nekoč zapisala, da je njeno življenjsko vodilo, da se da večino stvari rešiti z jogo, obiskom plaže ali dvema avokadoma. Devetnajstega maja 2018 so v čast njune ljubezni zadoneli poročni zvonovi v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor.Rachel Meghan Markle, kakor se glasi njeno polno ime, ne ustreza pravljičnemu scenariju, v katerem revno dekle spozna bogatega princa. Za kaj takega je namreč preveč premožna. Na epizodo serije Nepremagljivi dvojec je menda zaslužila več kot 40.000 evrov, njeno premoženje ocenjujejo na pet milijonov evrov.Meghanina starša Thomas Markle in Doria Ragland sta se spoznala na snemanju serije Družina za umret (Married ... with children). Thomas je delal kot mojster luči, za kar je bil pozneje nagrajen celo z emmyjem, mama pa je bila pri humoristični seriji asistentka. Pozneje je začela delati kot terapevtka, poleg tega je učiteljica joge.Po šestih letih sta se starša razšla. Razhod je bil prijateljski. Meghan je ostala pri mami, očeta pa je redno videvala. »Skupaj se zelo zabavava, hkrati pa me njena podpora pomirja in tolaži,« je dejala o mami Dorii. Pred zaroko s princem se je Meghan posvečala tudi svoji spletni strani, blogu o hrani, potovanjih, modi in lepoti, ki ga je poimenovala The Tig, kar je okrajšava za rdeče vino Tignanello. Po zaroki je zaprla spletno stran in račune na družbenih omrežjih, na Instagramu in Twitterju.Dve napaki pa je Meghan po mnenju neusmiljenih britanskih tabloidov vendarle imela. Leta 2011, ko je zaslovela z vlogo v Nepremagljivem dvojcu, se je na Jamajki poročila s filmskim producentom Trevorjem Engelsonom. Po dveh letih zakona sta se razšla.Meghan ni prva ameriška ločenka, ki se je omožila na britanski dvor. Stric zdajšnje kraljice Elizabete, kralj Edvard, se je zaradi ljubezni do ločene Američanke Wallis Simpson odrekel britanskemu prestolu. Meghanina druga »napaka« je, da ni povsem belopolta. Seveda britanski mediji stvari ne poimenujejo s pravim imenom, saj so časi, v katerih živimo, za kaj takega veliko preveč politično korektni.A tabloidi so preveč črnila namenili barvi igralkine kože, nekateri so celo natolcevali, da bo princ Harry ogrožen, če bo obiskal Meghanino mamo v zloglasni črnski četrti. Mimogrede, njena mama živi v elitnem delu Hollywooda, kjer stane povprečna nepremičnina več kot pol milijona evrov in mu pravijo »črni Beverly Hills«.Stvari so šle v medijih tako daleč, da je na prikriti rasizem, ki ga je doživljala njegova takrat še zaročenka, v odprtem pismu opozoril celo princ Harry. V Kensingtonski palači so se novembra 2016 v prinčevem imenu odzvali z zapisom: »V preteklih tednih so nekateri prestopili mejo.Njegovo dekle Meghan Markle je bilo žrtev vala zlorab in nadlegovanja. Nekaj je bilo zelo javnega – blatenje na naslovnici nacionalnega časnika, rasistični podtoni v komentarjih in odkriti seksizem in rasizem medijskih trolov v komentarjih pod članki na spletu.Nekaj nadlegovanja je ostalo skritega – nočne pravne bitke za prepoved klevetajočih člankov v časnikih; njena mati, ki se je morala boriti s fotografi, da je prišla do vhoda v svoj dom; poskusi novinarjev in fotografov, da bi nezakonito vstopili v njeno domovanje, in klici policiji, ki so sledili; visoke podkupnine, ki so jih časniki ponujali nekdanjim fantom; bombardiranje skoraj vsakega prijatelja, sodelavca in ljubljenih oseb v njenem življenju.Princ Harry je zaskrbljen za varnost gospodične Markle in globoko razočaran, ker je ne more zaščititi. Ni prav, da mora gospodična Markle po le nekaj mesecev trajajoči zvezi z njim prestajati takšen vihar. Princ se zaveda, da bodo komentatorji rekli, da je to 'cena, ki jo mora plačati' in, da 'je vse del igre'. S tem se nikakor ne strinja. To ni igra. To je njeno in njegovo življenje.«Težave je Meghan povzročala tudi njena družina, natančneje oče Thomas Markle in 17 let starejša polsestra Samantha. V več intervjujih pred poroko in po njej sta jo obtoževala, da je pozabila na družino, da je koristoljubna, in javno izražala užaljenost, ker nista bila povabljena na kraljevo poroko.Rasizem je Meghan na svoji koži izkusila že prej. Obiskovala je najboljše zasebne šole v Hollywoodu, po študiju na univerzi Northwestern pa je opravljala pripravništvo na ameriškem veleposlaništvu v Buenos Airesu. Na začetku igralske kariere je s težavo prihajala do vlog. »Nisem bila dovolj črna za črne vloge in nisem bila dovolj bela za bele, kar me je pustilo nekje na sredini kot etničnega kameleona, ki ne more dobiti dela,« se je leta 2015 spominjala za britansko revijo Elle.Meghan je namreč otrok mešanega zakona, temnopolte matere in belega očeta. Med obiskovanjem avdicij se je preživljala kot hostesa v restavracijah in kaligrafistka. Prebijala se je z manjšimi vlogami v priljubljenih nanizankah, ko so CSI Miami, 90210 in General Hospital.Veliko priložnost in slavo ji je prinesla vloga Rachel Zane, ki je v seriji Nepremagljivi dvojec od odvetniške pripravnice napredovala do odvetnice. Posnela je sedem sezon, priljubljenost pa je spretno unovčila v dober namen. Pridružila se je več dobrodelnim organizacijam in se zavzemala za enakopravnost spolov, posvojitve zapuščenih živali, za čisto vodo in proti novim oblikam suženjstva.V eseju za Elle je leta 2016 zapisala, da jo je »mama naučila, naj hodim po svetu z odprtimi očmi, četudi je resničnost včasih grda«. Zase pravi, da je feministka, in to že od otroštva. Ko je kot enajstletna deklica videla reklamo za detergent z besedilom: »Ženske po vsej Ameriki se borijo z zamaščenimi ponvami in lonci,« se je odločila, da bo ukrepala.Po očetovem nasvetu je poslala več pisem, med drugim proizvajalcem detergenta in takratni prvi dami ZDA Hillary Clinton. Dosegla je pomembno zmago: besedo »ženske« so v oglasu zamenjali z besedo »ljudje«. »V tistem trenutku sem dojela, da moja dejanja lahko štejejo,« je povedala.Vedno se je borila za stvari, v katere je verjela. Delovala je kot svetovalka mednarodne humanitarne organizacije One Young World, potovala je v Afganistan, Ruando, Indijo in sodelovala pri kampanji Združenih narodov za enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk.Sprva je bila britanska javnost zaljubljencema precej naklonjena. Princ je Meghan zasnubil s prstanom, ki ga je oblikoval sam, z dvema kamnoma, ki sta pripadala njegovi materi, pokojni princesi Diani. Najprej je moral za dovoljenje, da se poroči, prositi svojo babico, kraljico Elizabeto. Ne le iz vljudnosti, saj zakon o kraljevskih porokah iz leta 1772 določa, da ima monarh pravico veta na poroke članov svoje družine.Omenjeni zakon so medtem sprostili, tako da mora monarha za dovoljenje prositi le prvih šest v vrsti za prestol. Harry je bil v vrsti za prestol peti, po rojstvu tretjega otroka princa Williama in vojvodinje Cambriške, princa Louisa, pa je zdrsnil na šesto mesto. Harryjev starejši brat William je bil videti navdušen nad poroko in se je ob bratovi zaroki pošalil: »Zase upam, da mi bo brat zdaj nehal krasti hrano iz hladilnika, kar je počel zadnja leta.«Toda to je bil zgolj videz. William je menda mlajšega brata svaril, da preveč hiti v zakonski jarem in da se bo z Američanko opekel, kar mu je zaljubljeni Harry zelo zameril. Princa Williama, njegovo ženo Catherine, Harryja in Meghan so mediji sprva poimenovali fantastična četverica, toda kmalu so se začela namigovanja, da njihovi odnosi niso dobri. Američanka naj bi bila zelo zahtevna in muhasta, do osebja v palači pa žaljiva in njuni uslužbenci so se menjavali po tekočem traku.Šestega maja lani je Meghan rodila sina Archieja Harrisona, pet mesecev po njegovem rojstvu pa sta s Harryjem v dokumentarcu za ITV iskreno priznala, da zadnje obdobje zanju ni bilo najlažje.»Vedno bom ščitil svojo družino. In zdaj imam družino, ki jo je treba ščititi,« je dejal Harry in poudaril, da ga mediji preganjajo od otroških let, krivi pa jih tudi za smrt svoje matere: »Gre za rano, ki se ves čas gnoji. Vsakič ko vidim fotoaparat, ko slišim klik, ko se zasveti bliskavica, me to popelje nazaj.«Meghan je potrdila, da je življenje po Archiejevem rojstvu »boj« in da je v tem času ni veliko ljudi vprašalo, kako se počuti. Oktobra lani je par vložil tožbo proti britanskima tabloidoma Sun in Daily Mirror zaradi domnevnega vdiranja v telefonske predale.Ločeno tožbo je proti časopisu Mail on Sunday vložila tudi vojvodinja, zaradi nezakonite objave zasebnega pisma. Šlo je za pismo, ki ga je vojvodinja poslala svojemu očetu ThomasuMarklu, v katerem ga je prosila, naj neha lagati, zavajati javnost in ji povzročati bolečino.Odločitev para, da se umika v ozadje, da bo živel razpet med Kanado in Veliko Britanijo in da bo denar služil sam, so britanski mediji oklicali za »bombastično«, »nepredstavljivo« in »jedrsko eksplozijo«. Sledil je ponedeljkov »vrh v Sandringhamu«, ki so se ga udeležili kraljica in princi Charles, William in Harry.Meghan je medtem že odpotovala nazaj v Kanado, kjer jo je v varstvu najboljše prijateljice čakal sin. Po zasedanju je kraljica podala pisno in zanjo neznačilno osebno izjavo: »Danes smo imeli z družino zelo konstruktiven pogovor o prihodnosti mojega vnuka in njegove družine. V družini v celoti podpiramo odločitev Harryja in Meghan, da si kot mlada družina ustvarijo novo življenje.Čeprav bi nam bilo ljubše, če bi v celoti ostala člana kraljeve družine in opravljala vse obveznosti, spoštujemo in razumemo njuno željo, da kot družina zaživijo bolj neodvisno, medtem ko bodo ostali dragocen del moje družine. Harry in Meghan sta bila jasna, da v svojem novem življenju ne želita biti odvisna od javnih sredstev. Zato smo se dogovorili za prehodno obdobje, v katerem bo družina Sussex preživljala čas v Kanadi in Združenem kraljestvu.«Pozornim bralcem ni ušlo, da ju je kraljica v izjavi naslovila kar z imeni, v čemer nekateri vidijo znamenje, da jima bodo odvzeti kraljevi nazivi. Kraljičina izjava je diplomatska, v resnici pa je na gradu Sandringham menda vrelo.Kraljičinega moža, 98-letnega princa Philipa, so morali pred sestankom odpeljati s prizorišča. V sredo, ko je novica odjeknila, je bil tako besen, da je po poročanju Mirrorja »pljuval kri« in kričal na svoje pomočnike: »Kaj hudiča se gresta?!«Odprtih vprašanj po megxitu je veliko, skoraj vsa pa so povezana z denarjem. Kje bo družina odslej živela, ali bo obdržala kraljeve nazive, kdo bo plačal njihovo varovanje in kako sta si sploh zamislila, da se bosta preživljala sama?Začnimo pri bivališču: družinica trenutno prebiva v vili Frogmore Cottage v Windsorju. Obnova je davkoplačevalce nedavno stala več kot 2,8 milijona evrov. Mediji zdaj špekulirajo, ali jima bo kraljica začela zaračunavati najemnino in ali imata sploh še pravico do prebivanja v razkošnem prebivališču, če se nameravata odpovedati (nekaterim) obveznostim, ki sta jih kot ožja člana britanske kraljeve družine opravljala doslej.Drugo veliko vprašanje je, kdo bo odslej financiral varovanje para, ki Britance stane kar 770.000 evrov na leto. Sprva sta na svoji spletni strani zapisala, da »ostajata v skupini mednarodno varovanih osebnosti«, ki jih varuje britanska policija, pozneje pa je ta zapis skrivnostno izginil. Nad selitvijo vojvode in vojvodinje v Kanado zaradi številnih nejasnosti ni navdušen niti kanadski premier Justin Trudeau, ki je izjavil, da bodo potrebni dodatni pogovori o financiranju in bivanju slavne družine v Kanadi.Meghan in Harry nista reveža. Kot že rečeno, ima Meghan pod palcem okoli pet milijonov evrov, Harry pa okoli 35 milijonov. Glavnino je podedoval po smrti matere Diane, nekaj denarja mu je zapustila tudi kraljica mati, mati kraljice Elizabete II. Poleg tega sta si s starejšim bratom Williamom vsako leto razdelila skoraj šest milijonov evrov iz »vladarjevega sklada«. Oče Charles je bratoma lani izplačal skupno 5,8 milijona evrov dobička, ki ga je ustvarilo njegovo 1,4 milijarde evrov vredno posestvo v Cornwallu.Toda zakonca sta navajena življenja na veliki nogi, od dopustovanja v zasebnih vilah na eksotičnih lokacijah naprej. Kar šest tednov božičnega oddiha sta si denimo privoščila lani, ko sta v Kanadi najela vilo nekega ruskega mogotca. Vprašanje, ki v teh dneh najbolj zaposluje Britance in vse pomembnejše svetovne medije, je, kaj bosta sploh počela.Eno je, menijo poznavalci, če se bosta še naprej ukvarjala z dobrodelnostjo. Nekaj povsem drugega in nepredstavljivega za kraljevo družino pa, če bosta postala nekakšna spletna vplivneža, influencerja za visoke kroge, nekakšna Kardashiana za zgornji sloj.Po poročanju Daily Maila je Meghan že podpisala pogodbo za sinhronizacijo risanke z Disneyjem, menda bajen honorar pa naj bi namenila dobrodelni organizaciji Sloni brez meja. V teh dneh je po spletu zakrožil video, posnet julija lani, v katerem princ Harry pri Bobu Igerju, generalnem direktorju družbe Walt Disney, lobira za njeno vlogo. Kakor kaže posnetek, sta Meghan in Harry svoj umik načrtovala več mesecev.Deležni smo bili še ene, skupne izjave princev Williama in Harryja, v kateri sta ostro zanikala poročanje Timesa, da je vsega kriv nasilniški princ William, zaradi katerega se je Meghan in Harryju zdelo nujno, da se umakneta. Odhod izredno priljubljenih članov monarhije bi se za rodbino Mountbatten-Windsor težko zgodil v manj primernem trenutku.Britanska kraljeva družina se namreč še vedno otepa škandala, ki ga je s prijateljstvom z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom zakuhal kraljičin tretji otrok, princ Andrew, položaj pa je vojvoda Yorški še poslabšal z nerodnim intervjujem za BBC-jevo oddajo Newsnight.Megxit je razdelil tudi svetovne zvezdnike. Nekateri njuno odločitev podpirajo. Igralka Bette Midler je okrcala sedmo silo: »Kakšna žalostna zgodba. Preganjali in nadlegovali so jo, dokler ni postalo nevzdržno, tako kot Diano. Nikoli se ne bodo naučili, dokler jih ne udari po žepu.«Nekateri so se razpisali, da za njunim orkestriranim »pobegom« stoji Oprah Winfrey, ki pa je govorice zanikala. »Oba imam rada in podpiram odločitev, ki sta jo sprejela za svojo družino,« je dejala kraljica pogovornih oddaj in zanikala, da se s parom že dogovarja za ekskluzivni intervju.Televizijski voditelj Piers Morgan, ki nikoli ni skrival svoje nenaklonjenosti do nove članice kraljeve družine, je v avstralski oddaji Sunrise dejal: »Ne morete reči, da vas nisem posvaril,« in nadaljeval: »Razlog, da ponavljam svojo izkušnjo z Meghan Markle, je, da se mi je resnično zdela šokantna. Prijatelja sva bila kakšnih 18 mesecev, ko je spoznala princa Harryja, pa me je – bang – preprosto odrezala. Veliko ljudi mi je pripovedovalo podobne stvari, kar je utrdilo moje občutke, da Meghan Markle ni, za kogar se izdaja.Je precej neusmiljena plezalka po družbeni lestvici, ki že vse življenje izkorišča ljudi in jih nato zavrže, kar je zelo negativna lastnost. Zdaj so stvari bolj resne. Najprej se je znebila svoje družine, zdaj pa se očitno poskuša še Harryjeve. To je zelo nevaren trenutek za kraljevo družino in monarhijo.«Toda britanska kraljeva družina je trdoživa in je preživela že marsikaj, od ločitev, zgovornih ljubimcev do sumljivih finančnih transakcij in številnih afer. In čeprav po spletu že kroži šala, ki prikazuje Harryja v uniformi najbolj znane verige s hitro hrano na svetu in pripisom »Prvi dan v novi službi«, ni potrebe, da se nam par preveč smili.