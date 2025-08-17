Samosvoja aristokratinja v konjskem sedlu

V nadaljevanju preberite:

Ko se je pred tri četrt stoletja v britansko kraljevo rodbino Windsorjev rodila princesa Anne Edinburška, kot se je glasilo njeno ime, je bila tretja v vrsti za prestol takrat sicer že zahajajočega, vendar še vedno velikanskega imperija. Pred njo sta bila mati Elizabeta in starejši brat Charles. A bilo je jasno, da ne bo nikoli zasedla prestola, saj sta se po Anne Elizabeti in njenem možu princu Filipu, vojvodi Edinburškem, rodila še dva sinova. Pravila o nasledstvu so takrat predvidevala, da prestol zasede ženska samo, če vladar nima moškega potomca. Zato so leta 1952 britansko krono posadili na glavo Elizabete II., saj sta se njenim staršem, kralju Juriju VI. in kraljici Elizabeti, rodili dve hčeri.

Kljub temu je bilo rojstvo hčere prestolonaslednice 15. avgusta 1950 velik dogodek. Da so Windsorji dobili novega člana, malo princeso Anne, je podanikom naznanila salva 21 topov v londonskem Hyde Parku.