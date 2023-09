Princesa in šaman

V nadaljevanju preberite:

»Z veseljem sporočam, da sem zaročena s šamanom Durekom, človekom, ob katerem mi zaigra srce, tistim, ki me vidi in priznava moje največje potenciale, me spravlja v smeh in dopušča, da sem lahko ranljiva,« je najstarejša hčerka norveškega kraljevega para, princesa Märtha Louise, junija zapisala na družbenih omrežjih. Ena najbolj bizarnih zgodb z evropskih dvorov, ob kateri se tudi britanska kraljeva družina zdi poosebljenje normalnosti, bo prihodnje leto dobila epilog pred oltarjem.