Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

Ko slišimo izraz talilni lonec, nas večina najprej pomisli na Združene države Amerike. A ima celina, s katere je v ZDA prišlo največ priseljencev, Evropa, za seboj mnogo daljšo tradicijo spajanja kultur in preseljevanja, tudi celih ljudstev. Televizijski novinar in sovoditelj zunanjepolitične oddaje Globus na Televiziji Slovenija Seku M. Condé (letnik 1980) se v oddaji Mednarodna obzorja: Novi Evropejci, ki jo bodo na prvem programu nacionalke premierno predvajali v četrtek zvečer, ni lotil davnih selitev. Iskal je odgovore na vprašanja, kako se z izzivi kulture in identitete spopadajo potomci priseljencev predvsem iz 70. let prejšnjega stoletja, tako imenovana druga generacija.