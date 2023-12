Pritisk na LGBTQ+ se stopnjuje

V članku preberite:

Začetek letošnjega, 39. festivala LGBT filma v Ljubljani je prejšnjo soboto zasenčil incident, v katerem je skupina mladih strgala in zažgala mavrično zastavo, izobešeno nad vhodom v ljubljanski Kinodvor. Dejanje so obsodili najvišji predstavniki države, od predsednice države Nataše Pirc Musar, premiera Roberta Goloba in nekaterih ministrov in ministric iz njegove ekipe do ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je dal v znak podpore na pročelje mestne hiše izobesiti mavrično zastavo. »Moje mnenje se ni spremenilo: živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti,« je ob tem izjavil in napovedal, da bo zastava, ki je simbol boja za pravice skupnosti LGBTQ, tam visela še kar nekaj časa.