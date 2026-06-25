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    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Kako lahko posameznik razpolaga s premoženjem, ki presega državne proračune?

    Ko je vesoljsko podjetje Spacex vstopilo na borzo, je vrednost Elona Muska poletela na več kot bilijon dolarjev, s čimer je postal prvi bilijonar v zgodovini.
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    Musk je Spacex ustanovil leta 2002 z ambicioznim ciljem znižati stroške poletov v vesolje. FOTO: Reuters
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    25. 6. 2026 | 14:00
    25. 6. 2026 | 14:54
    9:01
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    Ko je vesoljsko podjetje Spacex 12. junija vstopilo na borzo, je vrednost premoženja Elona Muska poletela na več kot bilijon dolarjev, s čimer je na papirju postal prvi bilijonar v zgodovini. Številni ljudje so se ob tem vprašali, kako je to sploh mogoče. Kako lahko posameznik razpolaga s premoženjem, ki presega letne proračune številnih držav? Od kod izvira takšno bogastvo? »Treba je poudariti, da govorimo o celotnem premoženju posameznika. Pri tem je likvidnih sredstev (gotovine) le nekaj odstotkov ali še manj. Vse drugo so delnice in preostale naložbe,« je za Nedelo pojasnil mag. Samo Lubej, vodja Prosperita Family Officea ter strokovnjak na področju naložbenih financ in premoženjskega svetovanja. Prva javna prodaja delnic (IPO) podjetja Spacex je bila naravnost spektakularna. Delnice ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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