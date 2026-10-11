Proračun za ljubljanski maraton pri 2 milijonih evrov, duh ostaja isti

Množične tekaške prireditve so velik organizacijski zalogaj. Prireditelji morajo v prvi vrsti poskrbeti, da na tisoče ljudi varno in nemoteno priteče od starta do cilja. Enostaven cilj, do katerega vodi zapletena, pa tudi draga pot. Proračun lanskega ljubljanskega maratona je bil ocenjen med 1,5 in dva milijona evrov. Kot pravi vodja prireditve Barbara Železnik, bodo letos zaradi praznovanja tridesete obletnice bližje zgornji meji. »Približno polovico prihodkov predstavljajo startnine, preostanek pa sponzorska sredstva in prispevek Mestne občine Ljubljana. Največji del odhodkov predstavljajo tehnična izvedba (najem in postavitev prireditvenih prostorov, startno-ciljni prostor, sejem) in stroški za udeležence (startni paketi, čipi, majice, medalje, okrepčevalnice). Sledijo varnost in ...