Dim požigov je zakril utemeljene zahteve

Revščina je mati revolucije in kriminala, je misel slovitega francoskega razsvetljenskega filozofa Jean-Jacquesa Rousseauja. Nič ne bi moglo bolje ponazoriti tega, kar se trenutno dogaja v Franciji in v manjši meri tudi v številnih drugih evropskih državah, ki so veljale ali še vedno veljajo za bogate. Morda vzrok za množične proteste, ki so v številnih francoskih mestih doživeli vrhunec prejšnjo soboto in v noči na nedeljo, ni revščina v pravem pomenu besede. Vsekakor pa je pomemben vzrok zelo utemeljen občutek naraščajoče večine ljudi, da živijo vse slabše, medtem ko je vedno manj številna peščica vse bolj nesramno bogata. Protesti so se začeli pred približno mesecem dni, torej malo po začetku novega šolskega leta, kot izraz obupa srednješolcev, pripadnikov tako imenovane generacije Z. ...