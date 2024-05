Protestiraj in sledi denarju

V nadaljevanju preberite:

»Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?«* so poleti leta 1967 vzklikali ameriški protestniki in tedanjega demokratskega predsednika ZDA Lyndona B. Johnsona pozivali, naj konča morijo v Vietnamu. Johnson je na predsedniški stolček sedel po smrti Johna F. Kennedyja in je, namesto da bi umiril položaj, še podžgal boj z vietnamskimi komunisti, zaradi česar je število smrtnih žrtev na obeh straneh skokovito naraslo. Gonilo protestov so bili študentje, ki jim je grozilo, da jih po diplomi pošljejo v vojno, v kateri je umrlo več kot 58.000 ameriških vojakov.

Nezadovoljstvo nad Johnsonovim vztrajanjem v vojni so izkoristili republikanci. Predsedniški kandidat Richard Nixon je obljubil, da bo končal vojno, kar je znatno pripomoglo k njegovi zmagi. Nixon je obljubo nato prelomil, a ni izgubil položaja. Iz Bele hiše ga je odnesla šele afera Watergate, ki se je danes med drugim spominjamo po zaslugi filma Vsi predsednikovi možje in kultnega citata, s katerim »globoko grlo« preiskovalnemu novinarju Washington Posta Bobu Woodwardu namigne, kako naj razdrobljene informacije poveže v celoto: »Sledite denarju!«