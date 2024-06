Proti svetemu gralu

V nadaljevanu preberite:

Klub iz Dallasa, zaradi katerega že nekaj tednov manj spijo tudi številni Slovenci, je edini šampionski prstan lige NBA osvojil leta 2011, ko sta bila njegova glavna zvezdnika Nemec Dirk Nowitzki in zdajšnji glavni trener Jason Kidd. Trinajst let kasneje so na pragu ponovitve svojega največjega uspeha, le da v glavnih vlogah blestita Luka Dončić in Kyrie Irving, ki ju že primerjajo s sanjsko navezo iz Dallasove najboljše sezone.