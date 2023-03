Prototip pravega Angleža

V nadaljevanju preberite:

Velika Britanija je filmska velesila in ima zato nepregledno vrsto filmskih zvezdnikov. A le malokdo med njimi je tako ikoničen in takšna stalnica filmov tako na Otoku kot onkraj Atlantskega oceana, kot je Michael Caine. Zaslovel je v 60. letih prejšnjega stoletja, njegova kariera pa se nadaljuje vse do danes. V torek bo sir Michael, za zasluge na področju filma je dobil tudi plemiški naziv, red viteza britanskega imperija, praznoval visoki okrogli jubilej, saj bo dočakal 90 let.