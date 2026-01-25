Prva dama v prvem planu

»Živijo, gospod predsednik, čestitke!« je v razvpito zlatem stanovanju na vrhu Trumpovega stolpa ob manhattanski Peti aveniji po volitvah odgovorila na telefonski klic svojega moža. »Si gledala?« je razburjeno vprašal skorajšnji ponovni predsednik ZDA. »Nisem, ogledala si bom na poročilih,« mu je odgovorila, oblečena v enega svojih hlačnih kostimov, ki govorijo, da noče biti le spremljevalka svojega soproga. Dobro se je pogajala že za film v režiji Bretta Ratnerja, za katerega naj bi Amazon plačal 40 milijonov dolarjev. Najmanj 28 milijonov naj bi šlo prvi dami, je poročal Wall Street Journal.