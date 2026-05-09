Prvi milijoni ga niso omehčali

Na preboj je čakal pet let, dosegel pa ga je s 24-urnim videoposnetkom, v katerem ni počel drugega kot štel, štel, štel … Štel do sto tisoč!

Zgodbe o uspehu so povezane z odrekanjem in obsedenostjo. Številni vrhunski umetniki, športniki in znanstveniki vedo povedati, kako jih je njihova dejavnost posrkala vase, in podobno velja za najslavnejšega youtuberja ta hip Jimmyja Donaldsona, bolj znanega pod spletnim psevdonimom MrBeast. Njegovi spletni kanali so nenavaden konglomerat resničnostnih šovov, ekstremnih podvigov in dobrodelnih akcij, toda številke govorijo same zase: Američan, ki je v četrtek praznoval 28. rojstni dan, je našel recept za uspeh. Donaldson je že kot najstnik vedel, kaj želi postati: ustvarjalec spletnih vsebin. Pustil je šolo, zaradi česar ga je mama vrgla iz hiše. »Pet let sem bil neusmiljeno, nezdravo obseden z raziskovanjem viralnosti in youtubovega algoritma. Zbudil sem se, na aplikaciji naročil hrano ...