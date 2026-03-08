Prvi zamejec na velikem kolesarskem odru

V svetovni seriji, na najvišji ravni profesionalnega kolesarstva, je trenutno deset slovenskih kolesarjev, prav vsi pa imajo pri svojih delodajalcih nadvse pomembne vloge. Izstopa seveda svetovni prvak Tadej Pogačar, poleg številnih velikih domačih upov pa je s Slovenijo povezanih tudi precej tujih talentov. Mednje nedvomno sodi Daniel Skerl, 22-letni kolesar deloma slovenske ekipe Bahrain Victorious, ki letos nastopa odlično. Na eni izmed etap dirke po Savdski Arabiji je v skupinskem šprintu zaostal le za najboljšim šprinterjem na svetu Jonathanom Milanom, zelo dobro pa je nastopal tudi na dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer je v močni konkurenci prišel do dveh uvrstitev med prvo deseterico.