Trdna vez med naravo in človekom

To nedeljo bo v Štanjelu na Krasu, zgoraj na gradu, živahno kot vsakokrat, ko se tam srečajo kraški ovčarji. Doslej so se že sedemkrat.

Tudi to nedeljo bo v Štanjelu na Krasu, zgoraj na gradu, živahno kot vsakokrat, ko se tam srečajo kraški ovčarji. Doslej so se že sedemkrat. Med njimi ni prav veliko pravih Kraševcev, domačinov s Krasa. Da je bila vzreja te edine mednarodno priznane slovenske pasme psov vpisana v Unescov register nesnovne kulturne dediščine kot naša in svetovna kulturna dediščina, se imamo zahvaliti zagnanim ljubiteljem in vzrediteljem pasme, ki je bila vselej odrinjena nekam v ozadje. Še danes jih je na sprehajalnih poteh, v mestnih parkih in na pasjih razstavah razmeroma malo, a če jih nočemo izgubiti, jih bomo morali vzeti za hišne, družinske pse. Pasma je bila skozi vso svojo zgodovino odvisna od entuziastov in žal je tako še danes. FOTO: Blaž Vehovar V Štanjelu se vsako leto srečujejo najbolj zagreti ...