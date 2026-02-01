Če kdaj, moramo biti jezni ravno zdaj

Trenutno najbolj priljubljeni slovenski punk bend bo jeseni izdal tretji album, prihodnji teden pa bodo štajerski pubeci pokali v Kinu Šiška.

Včasih so imeli punkerji težave s tem, kje so jih predvajali, Štajerci, še posebno, če so se držali narečja, pa s tem, kje razen v domačih krajih bi nastopali. Mariborski punk bend Alo!Stari tovrstnih težav nima. Njihovo muziko predvaja tudi nacionalni radio, njihova klena mariborščina odmeva po vsej Sloveniji. Pred valentinovim bodo nastopili v ljubljanskem Kinu Šiška, za jesen pa glava skupine Tine Matjašič napoveduje tretji album po Pa kaj te s tao je? (2021) in Sem prii, nič ti neom! (2024). Dobili smo se na nekdaj zloglasnem koncu Maribora, ob Magdalenskem parku in Pekarni, zaskvotanih vojaških objektih, kjer so od časov Franca Jožefa do slovenske osamosvojitve pekli kruh za vedno lačno številno vojaštvo ob strateško pomembnem prehodu čez Dravo iz germanskega v slovanski svet. Ko ni ...