Rad bi, da pride nazaj

sem 32-letni Ljubljančan, podjet­nik. Podjetju gre dokaj dobro. Poslovno sem zadovoljen. Na osebnem področju pa mi šepa. Iz prvega zakona imam dveletno hčerkico. Z bivšo se ne razumeva, veliko je prepirov in ribarij glede skrbi za otroka. Po nekaj neuspešnih zvezah sem pred pol leta spoznal žensko, ki me je zelo pritegnila. Tudi ona ima otroka iz prejšnjega zakona, je pa skoraj deset let starejša od mene. Najprej je bilo super. Midva sva se krasno ujela, tudi otroci so se dobro razumeli. Potem pa je bilo vse več trenj. Postajala je nezadovoljna. Priznam, da tega nisem vzel tako zares. Pritoževala se je, da sem preveč odsoten, da preveč delam, sem preveč s prijatelji ... Motilo jo je tudi moje uživanje alkohola in občasno psihoaktivne substance. Kot rečeno, temu nisem posvečal preveč pozornosti. Mislil sem, da pač teži, kot vse ženske. Tudi moja mama je težila očetu na podoben način, pa ni bilo potem nikoli nekih res­nih posledic …

Pred dobrimi tremi tedni me je nova partnerka nenadoma zapus­tila ... Vzela je svoje stvari in rekla, da ne želi več zveze z mano. Zdaj sem obupan. Ne vem, kaj bi naredil, da bi jo spravil nazaj. Občutek imam, da se mi podira svet. Očitno res delam nekaj tako zelo narobe, da izgubim vsako žensko. Rad bi spoznal, kaj je to, in jo prepričal, da pride nazaj. Je ženska mojega življenja in res ne bi rad zapravil te zveze. Mi lahko kako pomagate?

Mario

videti je, da preživljate zelo turbulentno obdob­je. Vodenje podjetja in poslovni izzivi, ki jih je korona verjetno še potencirala, so velika odgovornost, ki marsikoga lahko pripelje do izgorelosti. Ob tem preživljate izjemno zahtevne preizkušnje na osebnem področju. Na lestvici stresnih dogodkov velja ločitev za najbolj stresni dogodek, ki presega celo smrt partnerja in osebni stečaj.

Za naše doživljanje situacije je pomembno, kako nanjo gledamo. Lahko izbereva perspektivo žrtve in objokujeva, kaj nama je bilo vzeto, ali pa se odločiva in zavzameva perspektivo rasti ter gledava, v kaj naju življenje vabi, da se razvijava. Življenjske krize niso nič drugega kot signal, da obstoječi vzorci več niso ustrezni in da jih je treba spremeniti in prilagoditi novim okoliščinam.

Velike stresne obremenitve, ki ste jim izpostavljeni, delno pojas­njujejo vaše razbremenjevanje z izbruhi jeze, alkoholom in psihoaktivnimi substancami. Kljub temu da takšna vedenja prinesejo hipno olajšanje, dolgoročno niso funkcio­nalna. Predvidevam, da je to prepoznala tudi vaša nova partnerka, in lahko si predstavljam, da je bil to dobršen del razlogov, da se je umak­nila in prekinila razmerje.

Vsekakor boste za začetek naredili veliko uslugo sebi in posredno tudi vajinemu odnosu oz. njej, če boste našli drugačne, bolj zdrave načine obvladovanja stresa. Šport­na aktivnost, predvsem kardiovaskularna, je krasen in daleč najbolj učinkovit način za zmanjševanje obremenjenosti. Na razpolago pa imamo še številne druge funkcio­nalne načine – meditacija, joga in druge sprostitvene tehnike, pa seveda dobronamerni pogovor z naklonjeno osebo … Možnosti je res veliko in ni potrebe, da bi se zatekali k disfunkcionalnim, za zdravje škodljivim in na dolgi rok kontraproduktivnim oblikam, kot so alkohol, psihoaktivne substance in agresija.

Z odkrito, spoštljivo komunikacijo boste dobili bolj jasno sliko, kaj jo je v vajinem odnosu tako zmotilo, da je odšla. Seveda bo to učinkovalo le, če boste izbrali miren, prijeten, ugoden trenutek ter prijazen, pomirjujoč in umirjen ton govora. Vem pa, da je v takšnih trenutkih to lahko izjemno zahtevno, in ni nujno, da bo uspelo. Je pa začetek konstruktivne komunikacije in s tem uspešnega odnosa.

Ko ženska reče, da potrebuje prostor, bova veliko naredila, če bova to upoštevala. S psihološkim prostorom v partnerstvu je namreč podobno kot s fizičnim prostorom v naših odnosih. Če ti nekdo fizično stopi preblizu, vdre v tvoj osebni prostor, se avtomatično zakrčiš in potegneš korak nazaj. Podobno je v partnerstvih na psihološki ravni. Če boste silili vanjo, se bo zelo verjetno vse bolj umikala. Bolj učinkovito bo, če ji boste dali prostor in počakali, da bo sama začutila potrebo, da ga zmanjša. To ni najbolj prijetno in predstavljam si, da je za vas, ki ste očitno vajeni aktivno prevzemati stvari v svoje roke, velik izziv.

Sami ste že omenili globinske vzorce, ki krmilijo naše vedenje in doživljanje in izvirajo iz naše osebne zgodovine. Kot je videti, vaš oče in mama nista imela najbolj funkcio­nalnega odnosa. Mama se je pritoževala, oče je ni jemal zares. Nekako se zdi, da ste spontano prevzeli ta del, tako da tudi vi niste vzeli pritožb in signalov vaše part­nerke zares. Na tej točki nima smisla, da bi si zato nalagali občutke krivde ali se posipali s pepelom.

Dobršen del pozitivnih sprememb lahko naredite sami – že s tem, da najdete funkcionalne vzorce razbremenjevanja stresa in pozitivne komunikacijske sheme v partnerstvu.

Da bi bolj natančno spoznali vzroke, globinska gibala in mehanizme, ki delujejo pri vas v odnosih in partnerstvu, pa bo najverjetneje potrebna strokovna podpora. Izkušen psihoterapevt vam bo znal pomagati osvetliti kotičke vaše duševnosti, ki podzavestno vplivajo na vaše partnerske odnose, da boste te vzorce lahko preoblikovali na bolj funkcionalen način.

