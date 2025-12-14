Rada imam stare ljudi, ki pripovedujejo zanimive zgodbe

V nadaljevanju preberite:

Bralci so jo najprej spoznavali kot novinarko naše časopisne hiše, v zadnjem desetletju pa se je uveljavila kot avtorica raznolikih leposlovnih del: potopisov, kratkih zgodb, romanov in v zadnjem obdobju tudi detektivk, ki se ne pustijo ujeti v žanrske okvire. Minuli teden sva se pogovarjala o njeni najnovejši, ki je letos izšla pri založbi Goga. Agata Tomažič je med drugim razkrila, kako je beseda ušabti pristala v naslovu, kako se je mrtev golob znašel na naslovnici in zakaj je lažje simpatizirati z rasističnim zdravnikom kot z neumnim kriminalistom.

O Egiptu ste v preteklosti večkrat pisali: med drugim ste na spletni strani LUD Literatura objavili reportažo iz Kaira, za Poglede pa ste spisali recenzijo romana Pivo v biljardnici, v katerem je Waguih Ghali opisal Egipt po strmoglavljenju kralja Faruka. Kako so te izkušnje vplivale na nastanek vašega novega romana?

Včasih sem pogosto obiskovala Egipt, predvsem Kairo, saj tam živi moj prijatelj, s katerim sem bila svojčas v kar intenzivnih stikih. Že prej pa sem se najdlje odpravila do Asuana in tamkajšnjega jezu, medtem ko v Abu Simblu, najjužnejši točki Egipta, še nisem bila. Tudi v Sudanu ne.

Ko sem začela snovati roman, sem hotela pogovor med likoma – upokojenim srčnim kirurgom dr. Vladimirjem Baumgartnom in kriminalistom Robertom Obrhom – preplesti z zgodbo slovenskega misijonarja Ignacija Knobleharja in njegovega moštva, ki sta z ladjo Stella matutina (Zgodnja danica) plula po Nilu. Brala sem potopis Potovanje po Béli reki, v katerem je zgodovinar Vinko Fereri Klun povzel Knobleharjev prvi dnevnik s tega potovanja. V njem sem našla veliko zanimivih opisov, a kljub temu premalo za verodostojno zgodbo. Na neki točki sem si morala priznati, da poteka plovbe ne poznam dovolj podrobno. Mislim, da sem našla posrečeno rešitev: doktor pripoveduje o svojih potovanjih, kriminalist pa hrepeni, da bi se nekoč odpravil po Knobleharjevih poteh, čeprav se najverjetneje nikoli ne bo.