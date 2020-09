FOTO:Radko Polič Rac: Že štirikrat sem umrl, pa sem še živ

In seveda o Dubrovniku, mestu, kjer se je zgodilo vse. Nova knjiga založbe Beletrina, biografski roman Rac avtorice Petre Pogorevc, je poskus nečesa, kar se je zdelo do zdaj nemogoče: ujeti, zauzdati to nenavadno, strastno življenje velikega igralca.Ali kakor je o njem rekel Boris Cavazza: »Morjeplovec razburkanih filmskih in gledaliških oceanov, gladiator, trmoglava žival, zvedavi krt podzavesti, samooklicani car igralstva, enkraten in samosvoj, občutljiv in od Boga dan.«Sedel je že tam, v svoji priljubljeni kavarni Pelikan, ki si jo je izbral za pogovor.Njegov obraz, s komaj opaz­nima cevkama v nosu, je bil še bolj droban kot ...