Raj za ljubitelje narave in dobre hrane

V časih, ko tudi najbolj priljubljena počitniška destinacija Slovenk in Slovencev postaja pregrešno draga, še kako prija najti kotiček geografsko tako blizu, kot je lepa njihova, stroškovno pa bliže, se pravi – ceneje. Ena takih destinacij leži na zahodu Bosne in Hercegovine v Unsko-sanskem kantonu. To je zgodovinsko mesto Bihać, od Ljubljane oddaljeno 275 kilometrov ali dobre tri ure vožnje z avtom.

Letos je Bihać praznoval 763 let prve omembe, mesto je bilo namreč prvič omenjeno leta 1260 v listini madžarskega kralja Bele IV. Dobro ga je poznal in v Slavi vojvodine Kranjske tudi upodobil že naš polihistor Janez Vajkard Valvasor, saj je bil Bihać pomembna postojanka na meji dveh imperijev, do turške zasedbe leta 1592 pa celo pod upravo kranjskih stanov.