Vzhodni odgovor na Odisejo

Čeprav je letošnji poletni filmski hit Odiseja (The Odyssey), interpretacija Homerjeve antične epske pesnitve prosto po Hollywoodu oziroma Christopherju Nolanu, požel tudi nemalo negativnih kritik, so gledalci povedali svoje. Film je ob vložku 214 milijonov evrov v manj kot mesecu in pol po premieri prinesel 1,26 milijarde. Zdaj iz Indije, natančneje iz Bollywooda, prihaja še dražji projekt. Na začetku novembra bo svetovno filmsko premiero doživel prvi del antičnega indijskega epa Ramajana. Ramajana je epska pesnitev, ki jo pripisujejo mitskemu indijskemu poetu Valmiki. Je približno dvakrat daljša od Homerjeve Odiseje in štirikrat daljša od Iliade. Njena ustna različica naj bi na podlagi veliko starejših legend nastajala od osmega stoletja pred Kristusom, v sedanji obliki pa naj bi jo ...