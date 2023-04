Razkošje, o katerem se le šepeta

V članku preberite:

Konec marca so na HBO začeli predvajati težko pričakovano četrto in menda zadnjo sezono serije Nasledstvo. Od avgusta 2018, ko se je nedoumljivo bogata družina Roy prvič pojavila na zaslonih, je serija pritegnila milijone gledalcev in se hitro vpisala med kultne. Njeno odličnost potrjuje tudi vrsta nagrad, od emmyjev do zlatih globusov in bafte. Serija spremlja fiktivni ameriški družinski klan, ki si je milijarde ustvaril v medijskem poslu in svetu zabavne industrije. Krmilo družinske barke poskuša še naprej držati v svojih rokah starajoči se patriarh Logan Roy (igra ga Brian Cox), ki je v brezkompromisni svet biznisa vpeljal tudi svoje potomce. To je zgodba o svetu poslovnežev, ki se igrajo z milijardami, ki ne poznajo milosti in popuščanja. Prav takšno brezkompromisno rivalstvo in hipokrizija zaznamujeta tudi odnose med sorojenci. Nasledstvo z življenjskim slogom svojih likov ponuja tudi verodostojen vpogled v to, kako živi 0,1 odstotka najbogatejših zemljanov. Ti med drugim bolj kot na razkazovanje premoženja prisegajo na t. i. prikriti luksuz, ki je med zvezdniki in peščico najbogatejših v zadnjih letih postal trend.