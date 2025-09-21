Rekla sem si, da moram preskočiti letvico. Da druge možnosti ni

V nadaljevanju preberite:

Minuli teden sta bili na japonskem nacionalnem stadionu dve glavni temi pogovorov: atletika in vreme. Svetovno prvenstvo, ki ga letos gosti Tokio, je do četrtka, ko je japonsko prestolnico dosegla hladna fronta, potekalo v peklenski vročini in skoraj stoodstotni vlagi. Večina atletov ni bila navdušena nad ekstremnimi razmerami, peščici pa je takšno vreme ugajalo. Med njimi je bila tudi slovenska skakalka s palico Tina Šutej, ki se iz japonske prestolnice domov vrača z bronasto kolajno.