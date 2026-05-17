Rekordne subvencije so glavno gonilo

Ponudniki sončnih elektrarn svetujejo, uredijo vso dokumentacijo, tudi soglasje elektrodistribucijskega podjetja in vlogo za subvencijo, ponujajo dolge garancijske dobe, za sončne elektrarne tudi 30 let. Zaradi vremenskih nevšečnosti, ki se še stopnjujejo, morajo imeti sončne elektrarne dobro podkonstrukcijo, ki mora zdržati močne vetrove. Običajne zdržijo sunke vetra do hitrosti 110 kilometrov na uro, bolj odporne sončne elektrarne so prednost. Podobno je z odpornostjo proti toči. Garancije za baterije trajajo do 10 let.

Pri postavljanju konstrukcije lahko poškodujejo tudi strešne izolacijske sloje, zato se je dobro pozanimati, ali ponudniki dajo tudi garancijo, da bodo deset let krili škodo zaradi morebitnega zamakanja. To lahko namreč pomeni ogromne stroške. Podobno je z zamenjavo strehe, kar je smotrno uskladiti s ponudnikom sončne elektrarne.