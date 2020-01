FOTO:Rekreacija za telebane

Ker mu, najboljšemu prijatelju, moje zdaj že debeloletno teženje »nekam gre« – in zdaj smo že v deželi grdih besed.Če sem že tako začel, naj še za silo končam: nekajkrat mi je v vseh teh letih dejal, da naj me kar lulček opazuje. Ker da je zdrav, mi, ki kakor migamo, pa smo ves čas poškodovani in nas nenehno nekaj boli. In da smo kup norcev, ki imajo skupno prepoznavno lastnost, da se predvsem pretirano znojijo. Po moje je to druga oblika opisa za smrad. V bistvu ima prav.Kljub vsemu mi je, ko je pred deset­letjem skupaj s prijateljem praznoval abrahama, za oba uspelo za leto dni izprositi najem kolesa, ki sta ju pozneje ...

