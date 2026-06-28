Religija pod pritiskom komercializacije

»Nogomet bo obstal, Fifa tudi, na čedalje tanjšem ledu pa trenutno pleše njen predsednik Gianni Infantino,« meni profesor športnega novinarstva Simon Ličen.

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu je po športnih merilih največje doslej: 48 reprezentanc, 104 tekme in 16 prizorišč na območju, ki se razteza čez tri države, več časovnih pasov in približno 4400 kilometrov med Vancouvrom in Ciudadom de Méxicom. Cene vstopnic, nastanitev in prevozov so postale ena osrednjih tem prvenstva. Mednarodna nogometna zveza Fifa poudarja izjemno zanimanje in rekordno obiskanost tekem, kritiki pa opozarjajo, da takšen model tekmovanje vse bolj oddaljuje od navijačev. Ker se slovenska reprezentanca ni uvrstila na prvenstvo, ne preseneča, da slovenske turistične agencije niso pripravile paketov za organiziran skupinski ogled. Drugače je pri naših južnih sosedih, ki v Severni Ameriki lovijo tretjo zaporedno uvrstitev na zmagovalni oder, potem ko so v Rusiji 2018 ...