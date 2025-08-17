Reportaža iz Castel Gandolfa: Papež obudil stoletno počitniško tradicijo

V nadaljevanju preberite:

Castel Gandolfo je bil v zadnjih štirih stoletjih priljubljeno poletno pribežališče papežev. V mestece v rimskem zaledju sta med drugim redno zahajala Janez Pavel II. in Benedikt XVI., s prihodom Frančiška, ki se je izogibal privilegijem položaja, pa je ta tradicija počitnikovanja začasno zamrla. Po dobrem desetletju jo je kmalu po izvolitvi obudil njegov naslednik Leon XIV., saj je julija ob jezeru Albano preživel 14 dni, v sredo pa se je tja vrnil še za podaljšan konec tedna. Prebivalci Castel Gandolfa so papežev prihod pozdravili z navdušenjem in toplino, kakor da bi se mednje po krajšem premoru vrnil izgubljeni član družine.

Pano na osrednjem trgu Libertà, na katerem z velikimi črkami piše Dobrodošli, sveti oče Leon XIV. FOTO: Gašper Završnik

Veselje ob visokem obisku se v Castel Gandolfu zrcali domala na vsakem koraku. Izbrane besede, namenjene novemu papežu, je opaziti v cerkvi svetega Tomaža Villanovskega, prav tako ni mogoče zgrešiti panoja na osrednjem trgu Libertà, na katerem z velikimi črkami piše Dobrodošli, sveti oče Leon XIV.ga je nad družinsko restavracijo L'Emporio izobesil, potem ko je junija iz Vatikana prišla novica, da bo Robert Prevost obudil Castel Gandolfo kot prostor poletnega počitka in umika. »Zdelo se mi je prav, da se zahvalim papežu, ki se je po dvanajstih letih, ko Frančiška ni bilo, vrnil med nas. Dolžni smo mu bili to gesto vljudnosti,« je pojasnil za Nedelo.