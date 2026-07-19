Reševanje nemškega giganta

Izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume je že marca letos v pismu delničarjem zapisal, da »poslovni model, ki je deloval v preteklih desetletjih, ne deluje več«. Kot je poročala nemška poslovna revija Manager Magazin, Blume s finančnim direktorjem Arnom Antlitzem načrtuje številne ukrepe, vključno z izločitvijo osrednje blagovne znamke VW in proizvodnje v ločeni družbi ter korenite reze.

Na mizi je zaprtje štirih tovarn v Nemčiji, kar bi poleg že napovedane ukinitve 50.000 delovnih mest do leta 2030 pomenilo ukinitev še dodatnih 45.000 delovnih mest, skupaj kar okoli 15 odstotkov od približno 630.000 delavcev, kolikor jih trenutno zaposluje skupina. Več kot 40 odstotkov bi jih delo izgubilo v Nemčiji. To bi bilo največje odpuščanje v panogi v zgodovini.