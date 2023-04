Rešil sem okoli 500 ljudi. Dober občutek

V nadaljevanju preberite:

V sredo in četrtek je v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Stop nasilju, ki jo je organizirala Internacionalna policijska organizacija (IPO Slovenija). Med predavatelji na konferenci, ki je obravnavala aktualne teme, kot so vrstniško nasilje, strelski napadi in pohodi, terorizem, in druge tragične dogodke z množičnimi žrtvami, je bil tudi varnostni strokovnjak, nekdanji pripadnik elitnih vojaških in policijskih enot, Irec Lorcan Byrne. Po karieri v irski policiji in vojski je delal v zasebnem sektorju. Med reševanjem klientov, ki sta se leta 2013 v nakupovalnem središču Westgate v Nairobiju znašla sredi terorističnega napada, je rešil življenje več sto ljudem.

V Ljubljani je predaval o zloglasnem 21. septembru 2013, ko je teroristična skupina Al Šabab po uradnih podatkih ubila 62 civilistov in pet kenijskih vojakov, ubiti pa so bili tudi vsi štirje napadalci. V masakru je bilo ranjenih več kot 200 ljudi, številke pa bi bile še veliko višje, če se tam ne bi znašel Byrne s sodelavcem.

Po svojem predavanju je za Nedelo spregovoril o tem, kako se bori z duhovi iz preteklosti, kako se je v zadnjih desetletjih spremenil naš pogled na varnost, in o tem, kaj počne danes.