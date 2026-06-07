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    Resnico so nadomestili mnenja in dezinformacije

    Starši Paula Vidicha izhajajo iz Krope, sam pa je bil več kot 20 let del ameriške medijske in digitalne industrije. V Sloveniji je predstavil svoj roman.
    Paul Vidich je avtor sedmih vohunskih romanov, lani je pri Super!založbi izšel tudi prevod njegovega romana Pesnikova igra: vohun v Moskvi. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Paul Vidich je avtor sedmih vohunskih romanov, lani je pri Super!založbi izšel tudi prevod njegovega romana Pesnikova igra: vohun v Moskvi. FOTO: Voranc Vogel
    Petra Kovič
    7. 6. 2026 | 14:00
    13:42
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    Več kot dve desetletji je Paul Vidich deloval v središču ameriške medijske, glasbene in digitalne industrije, pri Time Warnerju, AOL in Warner Music Group. Potem se je posvetil pisanju vohunskih romanov, ki govorijo o svetu, v katerem so informacije valuta, zaupanje krhko, zvestoba pa zapletena. Prav zato se z Američanom slovenskih korenin nisva pogovarjala le o knjigah, temveč tudi o umetni inteligenci, avtorskih pravicah in o tem, zakaj se tako v vohunskem svetu kot v poslu najnevarnejše zgodbe začnejo z napačno informacijo.

    Vaši stari starši prihajajo iz Krope, vi pa v Sloveniji predstavljate roman Časten mož, ki ga je izdala Super!založba. Postavljen je v Washington leta 1953, v čas hladne vojne, McCarthyjevega lova na čarovnice in iskanja sovjetskega dvojnega agenta znotraj Cie. A zdi se, da knjiga ne govori le o vohunjenju, temveč tudi o zaupanju, zvestobi in moralni ceni odločitev. Kaj je za vas jedro tega romana?

    Jedro romana je vprašanje, kaj se zgodi s človekom in institucijo, ko zaupanje razpade. Vohunski roman mi je omogočil, da sem pisal o svetu, v katerem nihče nima popolne slike, vendar morajo ljudje kljub temu sprejemati odločitve, ki imajo velike posledice. George Mueller je človek, ki deluje v sistemu, zgrajenem na skrivnostih, lojalnosti in sumu. Ko Cia odkrije, da ima v svojih vrstah sovjetskega dvojnega agenta, se začne razkrajati nekaj temeljnega: prepričanje, da lahko zaupaš lastni organizaciji, sodelavcem in celo lastni presoji.

    Nihče nima popolnih informacij o prihodnosti, pa vendar mora vsakdo v poslu ali obveščevalnem svetu zbrati naključne drobce informacij, odstraniti šum in iz njih oblikovati načrte.

    Zame Časten mož ni predvsem roman o lovu na krta, temveč roman o moralni negotovosti. O tem, kako težko je ostati časten v svetu, v katerem so resnica, lojalnost in dolžnost ves čas pod pritiskom politike, strahu in osebnih kompromisov. Hladna vojna je zgodovinski okvir, toda vprašanje je širše: kako ravna človek, ko ne ve več, komu lahko zaupa in ko ni več povsem prepričan, ali lahko zaupa samemu sebi.

    Preden ste postali avtor vohunskih romanov, ste delovali v medijski in glasbeni industriji, pri Time Warnerju, AOL in Warner Music Group. Svet vohunjenja temelji na informacijah, dostopu in zaupanju. Ali lahko rečemo, da tudi v poslu informacija ostaja najmočnejša valuta?

    Odločitve so ugibanja, ki jih danes sprejemamo o prihodnjih izidih, in te odločitve skoraj vedno temeljijo na nepopolnih informacijah. Toda kaj vam ostane brez informacij? Loterija? Molitev? Vohun oblikuje informirano domnevo o grožnjah nacionalni varnosti. Poslovnež oblikuje domnevo o vedenju potrošnikov in dobičku.

    Bili ste eden od vodilnih ljudi v glasbeni industriji, ki so od blizu doživeli trenutek, ko je digitalizacija začela na novo pisati pravila igre. Kaj vas je ta prehod naučil o tem, kako se velike organizacije odzivajo, ko začutijo, da izgubljajo nadzor?

    Zaposleni v podjetjih služijo nadrejenemu. To, kar mu povedo, je pogosto prilagojeno temu, kar menijo, da želi slišati. Večina zaposlenih se boji tudi, da jih bo slaba odločitev stala službo.

    Pravi, da ni dober v sprejemanju nasvetov, previden pa je pri njihovem dajanju. FOTO: Voranc Vogel
    Pravi, da ni dober v sprejemanju nasvetov, previden pa je pri njihovem dajanju. FOTO: Voranc Vogel

    Ta dinamika zavira prevzemanje odgovornosti. V običajnih poslovnih razmerah to morda ni odločilno, v času motenj in prelomov, kakršne je glasbena industrija doživela med letoma 1999 in 2003, pa ima velike posledice.

    V tistih letih je vladal strah, da bo brezplačna storitev za izmenjavo datotek Napster uničila glasbeno industrijo. Glasbeni direktorji so skušali zaščititi dobičke in obstoječi poslovni model tako, da so poskušali svojo glasbo zavarovati, namesto da bi spremembo sprejeli.

    Ko so začutili, da izgubljajo nadzor, so si prizadevali za še več nadzora. To je bilo nasprotje tistega, kar bi bilo potrebno, in nasprotje tistega, kar je na koncu uspešno preobrazilo industrijo. Toda v tistem času je bilo le malo direktorjev pripravljenih tvegati svojo službo s tem, da bi sprejeli radikalne in transformativne odločitve.

    V času, ko se je glasbena industrija soočala z digitalno distribucijo, so se postavljali temelji za modele, kot je iTunes. Kako danes gledate na trenutek, ko tehnologija ne spremeni le izdelka, temveč tudi celoten poslovni model?

    Zgoščenke, ki so bile leta 1990 prevladujoči poslovni model, so vsebovale od 18 do 20 skladb in so se prodajale za približno 20 dolarjev. Običajno so bile na CD-ju le dve do štiri skladbe uspešnice. Večina vodilnih v glasbeni industriji je menila, da bi bilo treba posamezne skladbe prodajati po 3,99 dolarja, da bi prodaja dveh do štirih skladb nadomestila dobiček, ki bi ga sicer ustvarili s prodajo zgoščenke za 20 dolarjev.

    Šele ko sem bil v petdesetih dovolj finančno stabilen, sem opustil varno korporativno kariero in se podal v tvegano pustolovščino pisanja. Bilo je nekoliko podobno skoku s pečine v upanju, da mi bodo na poti navzdol zrasla krila.

    To je bilo razmišljanje, usmerjeno nazaj – oblikovanje cene zato, da bi ohranili umetno visok dobiček, namesto da bi ceno postavili na raven, ki so jo bili potrošniki pripravljeni plačati. Ko smo se z izvršnim direktorjem Appla Stevom Jobsom pogajali o zagonu trgovine iTunes, sem zagovarjal radikalno stališče. Posamezna skladba bi morala stati 0,99 dolarja, ker je bila to tista prelomna cena, ki bi potrošnike odvrnila od brezplačne izmenjave datotek in jih pritegnila v nov poslovni model prenosov posameznih skladb.

    Poslovni voditelji morajo pogosto sprejemati odločitve brez celotne slike, podobno kot obveščevalci. Kaj se lahko naučijo od vohunskega sveta o odločanju v negotovosti, pod pritiskom in z nepopolnimi informacijami?

    Nihče nima popolnih informacij o prihodnosti, pa vendar mora vsakdo v poslu ali obveščevalnem svetu zbrati naključne drobce informacij, odstraniti šum in iz njih oblikovati načrte. Razlika pa je v tem, da v poslu podjetje ob veliki napaki zgreši poslovne cilje in ustvari manjši dobiček, v obveščevalnem svetu pa lahko napaka v presoji pomeni, da sovražni teroristi z ugrabljenimi letali napadejo dvojčka in umre 3000 ljudi.

    V enem od intervjujev ste povedali, da nikoli niste delali za Cio, vendar ste kot višji izvršni direktor pri Time Warnerju zelo dobro spoznali birokracijo, ambicije, notranjo politiko in tekmovalnost znotraj velikih sistemov. Kako podobna je pravzaprav sodobna korporacija obveščevalni organizaciji?

    Zelo podobna. V poslu mora izvršni direktor pripraviti predlog, pridobiti podporo sodelavcev, mu dodati proračun in dobiti odobritev. Predlog se lahko nanaša na nov model avtomobila ali na nov okus gazirane pijače. V obveščevalnem svetu so potrebni isti koraki: predlog, proračun, institucionalna podpora, odobritev. Razlika je v tem, da bi se predlog lahko nanašal na skrivno kopanje predora pod Berlinskim zidom, s katerim bi prestregli komunikacijske kable, po katerih potujejo podatki iz ruske vojaške baze v Moskvo.

    Informacije: »Odločitve so ugibanja, ki jih danes sprejemamo o prihodnjih izidih. Toda kaj vam ostane brez informacij? Loterija? Molitev?«
    Informacije: »Odločitve so ugibanja, ki jih danes sprejemamo o prihodnjih izidih. Toda kaj vam ostane brez informacij? Loterija? Molitev?«

    Vaši romani pogosto raziskujejo teme, kot so zvestoba, izdaja in moralni kompromisi. V poslu se o lojalnosti veliko govori, vendar jo pogosto razumemo zelo transakcijsko. Kaj za vas pomeni resnična lojalnost znotraj organizacije, ekipe in vodstva?

    Zaposleni pogosto naredijo napako, ko so lojalni svojemu podjetju v napačnem prepričanju, da je tudi podjetje lojalno njim. Potem so neprijetno presenečeni, ko ugotovijo, da so podjetja lojalna le takrat, ko je to zanje priročno – in dobičkonosno. Zaposleni to odkrije, ko je odpuščen. Lojalnost je zapletena stvar. Lažje jo izrazimo kot vez med enim posameznikom in drugim ali kot vez z ekipo, kot pa kot lojalnost podjetju. V vohunskem svetu je znan citat E. M. Forsterja: »Če bi moral izbirati med tem, da izdam svojo državo, ali tem, da izdam svoje prijatelje, upam, da bi imel dovolj poguma, da izdam svojo državo.«

    Sodelovali ste v razpravah o vplivu avtorskih pravic na inovacije v digitalni dobi. Danes podobno razpravo odpira umetna inteligenca: kdo je lastnik ustvarjalnosti, podatkov, sloga in idej? Kako bi morali po vašem mnenju uravnotežiti zaščito ustvarjalcev in tehnološki napredek?

    To je zahtevno vprašanje. Zakoni o avtorskih pravicah so bili v ZDA prvič sprejeti leta 1790, da bi zaščitili almanah Benjamina Franklina. Zaradi njegove izjemne priljubljenosti se je pojavilo veliko drugih almanahov, ki so ga posnemali, kar je Franklinu povzročalo poslovno škodo. Avtorske pravice so ustvarili zato, da so zaščitili dobičke, ki spodbujajo ustvarjalce. Teorija pravi, da brez ustrezne zaščite ustvarjalec nima veliko spodbude za ustvarjanje.

    Lojalnost: »Lojalnost je zapletena stvar. Lažje jo izrazimo kot vez med enim in drugim posameznikom ali kot vez z ekipo, kot pa kot lojalnost podjetju.«
    Lojalnost: »Lojalnost je zapletena stvar. Lažje jo izrazimo kot vez med enim in drugim posameznikom ali kot vez z ekipo, kot pa kot lojalnost podjetju.«

    Verjamem, da je mogoče napetost med zaščito avtorskih pravic in tehnološkim napredkom obvladovati. Tudi spremembe v glasbeni industriji – od zgoščenk do pretočnih storitev – so bile rezultat tehnoloških rešitev, ki so spoštovale avtorske pravice. Idej in sloga praviloma ni mogoče pravno zaščititi. Avtorska pravica se običajno nanaša na konkretne izraze ustvarjalnega dela: na nekaj taktov glasbe, določeno zaporedje besed in podobo.

    Prihajate iz medijskega sveta, danes pa pišete romane o obveščevalnih službah, dezinformacijah in skritih interesih. Kako se je spremenilo vprašanje zaupanja – v medije, institucije, podjetja in voditelje?

    Naj parafraziram Grahama Greena, izjemnega pisatelja, ki je nekoč zapisal: »Zaupanje je mrtev jezik, ki je izgubil svojo slovnico.« To je pretirana izjava, vendar je v njej nekaj resnice. Resnica ne obstaja več na enak način, kot je nekoč. Nadomestili so jo mnenja, dezinformacije in informacijski šumi.

    V svojih petdesetih letih ste zapustili korporativni svet in se resno posvetili pisanju. To je velika osebna in poklicna sprememba. Kaj bi svetovali uspešnim poslovnežem, ki čutijo, da jih morda čaka še drugo, bolj ustvarjalno, bolj svobodno in morda bolj tvegano življenje?

    Nisem dober v sprejemanju nasvetov in previden sem pri njihovem dajanju. Kar zadeva mojo »poklicno preobrazbo«, sem bil pisatelj, ki je v svojih dvajsetih videl, kako negotova je usoda romanopisca. Zato sem se odločil za poslovno kariero, da bi lahko preživljal družino. Šele ko sem bil v petdesetih dovolj finančno stabilen, sem opustil varno korporativno kariero in se podal v tvegano pustolovščino pisanja. Bilo je nekoliko podobno skoku s pečine v upanju, da mi bodo na poti navzdol zrasla krila.

    Vodstvo: »Slepo vodstvo ne vidi sovražnika in ne zna ločiti dobrih informacij od slabih. Zato bi rekel, da je največja nevarnost za organizacijo slepo vodstvo.«
    Vodstvo: »Slepo vodstvo ne vidi sovražnika in ne zna ločiti dobrih informacij od slabih. Zato bi rekel, da je največja nevarnost za organizacijo slepo vodstvo.«

    Kot poslovni direktor ste morali razumeti strategijo, trge, tehnologijo in ljudi. Kot pisatelj morate razumeti značaje, motive, strahove in skrivnosti. Je danes najboljši voditelj tudi dober pripovedovalec, nekdo, ki zna organizaciji povedati, kdo je, kam gre in zakaj?

    Da. Lepo povedano.

    Če bi morali današnjim direktorjem dati eno lekcijo iz sveta vohunjenja, katera bi bila?

    Nikoli nisem delal v obveščevalnem svetu, temveč samo v domišljijskem svetu vohunskega romana, zato bi bilo domišljavo od mene, če bi ponujal kakršnekoli lekcije. Na splošno pa bi rekel, da resnično uspešni poslovneži spadajo v dve kategoriji: bodisi so briljantni podjetniki, ki jih vodi vizija, in zato ne poslušajo nasvetov, bodisi pametni menedžerji, ki se napakam izognejo tako, da prisluhnejo tudi vsem neprijetnim predlogom.

    Kaj je za organizacijo nevarnejše: zunanji sovražnik, napačne informacije ali slepota vodstva?

    Slepo vodstvo ne vidi sovražnika in ne zna ločiti dobrih informacij od slabih. Zato bi rekel, da je največja nevarnost za organizacijo slepo vodstvo.

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    Vprašanje, ki bega slovenske voznike

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
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    FRANCOSKI ŠARM

    Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
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    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
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    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
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    ZANIMIVO

    Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    3. 6. 2026 | 07:08
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    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
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    Novost v slovenski energetiki

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
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    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
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