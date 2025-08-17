Richard J. Davidson: Človeštvo nima druge izbire

V članku preberite:

Svetovno znanega ameriškega psihologa in nevroznanstvenika Richarda J. Davidsona smo pred kratkim ujeli v Ljubljani na mednarodnem srečanju Hearth Summit, ki ga je gostila fundacija The Wellbeing Project. Nastopil je na dogodku, na katerem so voditelji, misleci in vizionarji razpravljali o tem, kako bi skupaj oblikovali globalno skupnost za reševanje največjih izzivov sodobnega sveta. Davidson se že desetletja ukvarja z raziskovanjem možganov, vplivom čustev na njihovo delovanje in pomenom dobrega počutja. Njegovo sporočilo je spodbudno: dobro počutje je veščina, ki se je je mogoče naučiti.