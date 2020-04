FOTO:Robert Downey Jr.: Od jeznega fanta do superjunaka

Prav na današnji dan bo Downey na rojstnodnevni torti upihnil 55 sveč.



S starejšo sestro Allyson (na fotografiji levo) sta odraščala v takrat umetniško-boemski četrti Manhattna Greenwich Village. FOTO: Dokumentacija Dela



V brezno

Vloga Charlieja Chaplina mu je prinesla nominacijo za oskarja in zlati globus. FOTO: Dokumentacija Dela

Za Roberta Downeyja sodišča nikakor niso neznanka. Na začetku tega stoletja je imel na njih veliko opravka zaradi mamil. FOTO: Dokumentacija Dela



Med zvezde

Čeprav Downey telesno niti približno ni videti superjunak, si je kot Tony Stark uspešno nataknil Ironmanov železni oklep.

V železnem oklepu Iron Mana je pridelal milijarde. FOTO: Dokumentacija Dela

Tako kot bi le malokdo na sam vrh igralcev, katerih filmi so prinesli največ denarja, uvrstil, bi le malokdo na drugo mesto najbolj dobičkonosnih igralcev postavilIn tako kot pri Jacksonu so tudi pri njem najuspešnejši filmi, v katerih je upodobil enega od superjunakov iz stripovskega vesolja Marvela, Iron Mana. Prav na današnji dan bo Downey na rojstnodnevni torti upihnil 55 sveč.Prvič je pred kamero stal leta 1970, ko je imel komaj pet let. A njegova pot od začetka do zvezdništva nikakor ni bila premočrt­na krivulja navzgor. Kot večino tistih, ki zaslovijo v mladih letih, ga je čakal strm spust v brezno alkohola in mamil, iz katerega se je izvlekel že kot odrasel mož na začetku tega tisočletja.… takšen sin, pogosto ni iz trte zvit pregovor. Vsaj za Downeyja, s polnim imenom Robert John Downey Jr., pa drži kot pribit. Njegov očeje prav tako (upokojeni) igralec, režiser, producent in še kaj v filmski industriji. In tako kot sin ima za seboj pestro zgodovino uživanja mamil. Ki ga, tako kot sina, ni pahnila v prerani grob, saj je pri 84 letih še vedno živ. Njegovi predniki so bili večinoma evropski Judje iz Litve in Madžarske, zato se ima Downey za budističnega Juda, kar pomeni, da je po poreklu Jud, vendar večinoma prakticira budistično vero.Oče in mati sta delala v filmski industriji, vendar sta bila daleč od zvezd­ne lige, v kateri danes igra njun sin. Downey je s starši in starejšo sestroodraščal v takrat umetniško-boemski četrti Manhattna Greenwich Village, ki je danes ena najdražjih sosesk največjega ameriškega mesta New Yorka. Oče ga je prvič postavil pred kamero v absurdni komediji Pound, enem od nekomercialnih filmov, ki ga je ustvaril kot režiser in scenarist.Ker je živel v okolju, polnem mamil, in z očetom odvisnikom, ni nenavadno, da je hitro zabredel tudi sam. Menda je prvič kadil travo, ko je bil star samo šest let, povrhu še z očetom. Pozneje je povedal, da je bilo uživanje mamil za očeta edini način, s katerim je znal izražati ljubezen, Downey starejši pa je pozneje priznal, da mu je vseeno žal, da je sinu predstavil mamila tako zgodaj. Že kot najstnik se je Downey mlajši oprijel tudi steklenice in večino noči preživel med nikakor zmernim popivanjem.Da kljub težavam obeta, je Downey Jr. pokazal leta 1987, ko je zaigral eno od glavnih vlog v filmu Manj kot nič (Less Than Zero), posnetem po kontroverzni istoimenski knjigi še bolj kontroverznega ameriškega pisatelja. V njem je nepresenetljivo igral mladeniča, ki je zabredel v odvisnost. Čez leta je povedal, da je v resnici v tistem času v mamila zabredel še bolj kot njegov lik.Eno najbolj hvaljenih vlog je odigral v biografskem filmu o slovitem komiku(Chaplin, 1992). Zanj se je naučil igrati violino in tenis z levo roko. Trud se je obrestoval, saj so ga nominirali za najvišji filmski nagradi, oskarja in zlati globus.Vendar so njegovo kariero in življenje nasploh vedno bolj krmarila mamila. Zaradi zlorabe kokaina, njegove še bolj nevarne različice kreka, heroina, marihuane in zdravil na recept se je večkrat znašel na sodišču in klinikah za odvajanje. Dno je dosegel po letu 1999, ko so ga zaradi večkratnih kršitev pogojnega odpusta za skoraj leto dni vtaknili v zapor. Po izpustitvi se je pridružil takrat zelo priljubljeni odvetniški nadaljevanki Ally McBeal in za vlogo simpatije glavne junakinje dobil zlati globus za najboljšo stransko vlogo v televizijski seriji. Vendar so ga po letu dni zaradi nove z mamili povezane aretacije odpustili.Ker ga je v tem času zaradi zadnje aretacije in prisilnega zdravljenja zapustila tudi prva žena, s katero sta bila skupaj od leta 1993 in imata sina, se je odločil, da je pri 36 letih čas, da se končno res vzame v roke. Po lastnem zatrjevanju je »čist« od leta 2003, ko je spoznal drugo ženo, s katero imata dva otroka.Čeprav je Downeyju malokdo, če sploh kdo, očital pomanjkanje talenta, je šele leto 2003 prineslo njegovo vrnitev. Takrat je veljal za problematičnega igralca, zato mu nihče ni hotel dati dela. Kariero mu je rešil dolgoletni prijatelj– tudi ta je pozneje zaradi prijateljevanja s steklenico za leta padel v nemilost filmarjev – in mu priskrbel vlogo v filmu The Singing Detective. Film je bil kritiški in komercialni polom, vendar so vsi priznali, da je njegova edina svetla točka Downeyjeva igra.Vrata v filmski svet so se mu spet odprla. Po vrsti manjših in večjih filmov je prišlo leto 2008, ko je poletel v prvo ligo Hollywooda. Zaigral je za oskarja in zlati globus za stransko vlogo nominirani lik igralca v komediji o snemanju filma o vietnamski vojni Tropski vihar (Tropical Thunder), isto leto je dobil tudi glavno vlogo milijarderskega plejbojav prvi izmed Marvelovih super­uspešnic o njihovih stripovskih superjunakih, Iron Manu.Izbira Downeyja za lik superjunaka je bila presenečenje. Nikoli do takrat ni zaigral vloge v kakšni skrbno načrtovani akcijski uspešnici, poleg tega z le 174 centimetri višine in kljub desetim kilogramom pridobljenih mišic nikakor ni bil videti kot akcijski superjunak. Vendar si je kot Stark uspešno nataknil Ironmanov železni oklep; film je ob vložku 137 milijonov evrov prinesel 535 milijonov in Downeyja izstrelil tja, kamor je po mnenju mnogih vedno sodil, a zaradi lastne neumnosti prišel nekaj desetletij pozneje, med največje in najbolje plačane zvezde ameriške filmske meke.Poleg Iron Mana, ki ga je zaigral v številnih naslednjih filmih Marvelove stripovske franšize, tudi kot glavno vlogo v njihovem kronskem dragulju Maščevalci: zaključek (Avengers: Endgame, 2019), z več kot 2,5 milijarde evrov prihodkov najuspešnejšem filmu vseh časov, je zadnje desetletje in še malo Downeyjeve kariere zaznamovala še ena vloga. Leta 2009 in 2011 je namreč v dveh filmih zaigral slovitega angleškega detektiva. Za prvega je dobil zlati globus za najboljšo vlogo v muzikalu ali komediji. Vsak je prinesel približno pol milijarde evrov.In še številka, ki ga uvršča na drugo mesto najbolj dobičkonosnih igralcev; do zdaj so njegovi filmi prinesli več kot 13 milijard evrov oziroma, ker je uradna filmska valuta seveda dolar, 14,4 milijarde ameriških zelencev. Če ga ne bo spet pritegnila steklenica ali še kaj tršega, se nori ples številk še zdaleč ni končal, saj bo prihodnje leto v kina prišel njegov tretji Holmes.