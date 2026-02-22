Robert Duvall je iz stranskih likov ustvarjal ikonične vloge

V nedeljo, 15. februarja, se je na svojem domu v Virginiji v krogu družine spokojno poslovil 95-letni Robert Duvall. V medijih in na družbenih omrežjih se še vedno vrstijo pokloni izjemnemu igralcu, ki je slovel po kameleonskih preobrazbah, bistvo pa je strnil komentator časnika Texas Standard: »Ikoničnih vlog ni dobil, ampak jih je ustvaril.«

Vsi, ki so delali z njim, vedo, da se je študiozno loteval igre. Navdih je iskal v konkretnih okoljih in ljudeh. Pred snemanjem Botra se je v vzhodnem Harlemu družil z barabami, za nastop v gledališki predstavi American Buffalo Davida Mameta pa je nekaj časa preživel z nekdanjim kaznjencem in ta mu je dal idejo, da lahko orožje nosi pri mednožju.