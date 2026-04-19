Robert Smith: Za vedno avtsajder

Ključni mož kultnega benda The Cure Robert Smith bo v torek dopolnil 67 let in še vedno prisega na črnino, razmazano šminko, črtalo za oči in neukročeno frizuro. S tem imidžem že desetletja ostaja zvest sebi, zvestobo pa mu po skoraj 50 letih na sceni izkazujejo tudi feni, ki še vedno prihajajo na njihove koncerte. Nam najbližje bodo Britanci nastopili junija v avstrijskem Nickelsdorfu in Firencah. Ko so ga nedavno vprašali, kaj je najboljše pri tem, da si Robert Smith, je odgovoril: »Najbrž je najboljše pri vsem to, da sem še vedno tu, saj so bila obdobja, ko sem iskreno mislil, da ne bom dopolnil 30, 40 ali 50 let. (…) Imam srečo, da lahko počnem nekaj, kar sem si vedno želel – in to še vedno zmorem. To je verjetno najboljše pri tem, da sem jaz.«