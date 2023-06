Roboti prihajajo po naše službe

V nadaljevanju preberite:

Ko je novembra lani luč (virtualnega) sveta ugledal program ChatGPT, so se še bolj vneto kot kdaj prej razvnele debate o tem, kako razvoj umetne inteligence vpliva tudi na nevirtualni svet. V naša življenja bo ta razvoj gotovo prinesel nekaj sprememb in vse ne bodo prijetne. Ameriška investicijska banka Goldman Sachs je tako konec marca izdala poročilo, da bi razvoj umetne inteligence v prihodnje lahko povzročil izgubo približno 300 milijonov služb. Če upoštevamo, da je trenutno na svetu zaposlenih približno 3,3 milijarde ljudi, to pomeni, da bi »pametni« roboti po mnenju investicijskih bankirjev lahko nadomestili slabo desetino zaposlenih. Koga lahko skrbi bolj in koga manj?