Morilec dilerjev je dočakal obtožnico

V letih od 2016 do 2022 je bil Rodrigo Roa Duterte nesporni vodja Filipinov, zdaj pa je že več kot pol leta v priporu mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu. Ta teden so predstavili obtožnico, v kateri ga v treh točkah bremenijo zločinov proti človečnosti. Tožilci ICC mu očitajo vpletenost v 76 umorov v letih od 2013 do 2018, povezanih z njegovo vojno proti mamilom.

Kaj je nekdanjega predsednika iz palače v Manili pripeljalo v priporniško celico v Scheveningenu?