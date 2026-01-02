  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Roglič in Evenepoel sta izjemna, a vedno je prostor za izboljšave

    Dan Bigham pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe skrbi za to, da imajo »rdeči biki« najhitrejhšo opremo v boju s Tadejem Pogačarjem in drugimi tekmeci.
    Primož Roglič v novem, izboljšanem dresu za sezono 2026. FOTO: Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
    Galerija
    Primož Roglič v novem, izboljšanem dresu za sezono 2026. FOTO: Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
    Miha Hočevar
    2. 1. 2026 | 08:00
    23:37
    A+A-

    »Rad bi zmagal na Touru, rad bi bil boljši od Tadeja Pogačarja,« je v enem od nedavnih intervjujev dejal Remco Evenepoel, novi zvezdnik ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, v kateri se je pridružil Primožu Rogliču. Ali se mu bo ta želja kdaj uresničila, bo pokazal čas, bodo pa pri »rdečih bikih« storili vse, kar je v njihovih močeh, da bi bili njihovi asi konkurenčni svetovni številki ena in njegovi ekipi UAE. Eden ključnih mož vzpona proti vrhu naj bi bil Dan Bigham, inženir, ki je prej skrbel za to, da so bila čim bolj aerodinamična kolesa moštva Ineos.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Paul Seixas

    Kolesar, ki lahko na Touru ogrozi Tadeja Pogačarja

    Francoska javnost čaka na novega zmagovalca dirke po Franciji že štiri desetletja. Njihov odrešitelj bi bil lahko 19-letni član ekipe Decathlon.
    Matic Rupnik 21. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Kolesarstvo
    Davide Cassani

    Tadej Pogačar je dirkal kot kolesarski superjunak

    Italijanski strokovnjak Davide Cassani pričakuje še tri leta prevlade Slovenca. Primož Roglič bi lahko bil režiser zmag Red Bulla.
    Miha Hočevar 18. 11. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Šampion šampionov

    Pogačar med Federerjem in Đokovićem, na seznamu pogreša Ronalda

    Slovenski as v pogovoru za L'Équipe o šampionih šampionov, statusu kolesarstva in zgodovinski zmagi na La Planche des Belles Filles.
    Miha Hočevar 30. 12. 2025 | 13:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Na pripravah ekipe UAE

    Andrej Hauptman: Zaključek Toura ni bil napet, bil je na šest

    Slovenski športni direktor pri ekipi UAE bo tudi večji del sezone 2026 spremljal Tadeja Pogačarja.
    Miha Hočevar 30. 12. 2025 | 10:51
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2026

    Dvoboj Rogliča in Pogačarja na Vuelti ni izključen

    Bojan Ropret pričakuje nadaljevanje Pogačarjeve prevlade v Franciji in Rogličev boj za zmago v Španiji.
    Miha Hočevar 19. 12. 2025 | 14:29
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Najboljši na svetu

    Nihče ne trenira tako kot Tadej Pogačar

    Jeroen Swart in Javier Sola sta prepričana, da je lahko slovenski kolesarski šampion še boljši, kot je bil v minulih sezonah.
    Miha Hočevar 16. 12. 2025 | 17:59
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2026

    Roglič in Tratnik sedanjost, Bohak prihodnost rdečih bikov

    Pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe se tudi v dobi Remca Evenepoela še zanašajo na slovensko moč in znanje.
    Miha Hočevar 12. 12. 2025 | 10:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Astrologija

    Veliki letni horoskop: Leto rasti in novih začetkov

    Leto 2026 bo leto intenzivnih sprememb, rasti, sprejemanja odgovornosti in učenja iz napak.
    Delo 1. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    kolesarstvoPrimož RogličRemco EvenepoelDan BighamRed Bull Bora HansgroheJan TratnikTadej Pogačar

