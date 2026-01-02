Roglič in Evenepoel sta izjemna, a vedno je prostor za izboljšave

»Rad bi zmagal na Touru, rad bi bil boljši od Tadeja Pogačarja,« je v enem od nedavnih intervjujev dejal Remco Evenepoel, novi zvezdnik ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, v kateri se je pridružil Primožu Rogliču. Ali se mu bo ta želja kdaj uresničila, bo pokazal čas, bodo pa pri »rdečih bikih« storili vse, kar je v njihovih močeh, da bi bili njihovi asi konkurenčni svetovni številki ena in njegovi ekipi UAE. Eden ključnih mož vzpona proti vrhu naj bi bil Dan Bigham, inženir, ki je prej skrbel za to, da so bila čim bolj aerodinamična kolesa moštva Ineos.