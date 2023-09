Rogličev boj za zgodovino in za prihodnost

Jumbo Visma je blagovna znamka, ki jo pozna sleherni slovenski ljubitelj kolesarstva. Črno-rumene barve te nizozemske ekipe je tudi najpogosteje videti na slovenskih cestah na plečih tistih rekreativnih kolesarjev, ki si drznejo obleči drese svojih idolov. Za vse je kajpak kriv Primož Roglič, nekdanji smučarski skakalec iz Strahovelj, ki na svetovni vrh ni popeljal le slovenskega kolesarstva, temveč tudi ponos ene od najbolj kolesarskih dežel na svetu. Jumbo Visma se ta čas na Vuelti bori za zgodovinski dosežek, zmago na vseh treh tritedenskih dirkah v istem letu.

Slovenec in Jumbo Visma sta pojma, ki naženeta strah v kosti številnih profesionalcev. Naši mojstri vrtenja pedalov, ki so bili še pred petimi leti obrobni akterji velikega cirkusa svetovne serije, so z Rogličem, Tadejem Pogačarjem in Matejem Mohoričem postali »kanibali«, ki zmagujejo vsepovsod, na največjih enodnevnih, enotedenskih in tritedenskih preizkušnjah.